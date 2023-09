¿Por qué son preferidos los implantes dentales sobre otros tratamientos?

Si alguna vez has pensado en mejorar tu sonrisa con implantes dentales, este artículo es para ti. Y si no lo has considerado, descubre aquí por qué deberías hacerlo.

La opción preferida de muchos pacientes para reemplazar dientes perdidos son los implantes dentales. A diferencia de los puentes o las dentaduras postizas, ofrecen una solución que se siente y se ve natural. Sus ventajas incluyen:

Durabilidad : Un implante, con el cuidado adecuado, puede durar toda la vida.

: Un implante, con el cuidado adecuado, puede durar toda la vida. Estabilidad : Al hablar y comer, te brindan confianza porque no se deslizan ni se mueven.

: Al hablar y comer, te brindan confianza porque no se deslizan ni se mueven. Salud bucal: A diferencia de los puentes, no es necesario reducir otros

Materiales de los implantes dentales

Los implantes dentales están hechos principalmente de titanio, un material biocompatible que se integra perfectamente con el hueso del maxilar. Esta integración, conocida como osteointegración, es la razón por la que los implantes son tan estables y duraderos. Además, el titanio no provoca reacciones alérgicas y es resistente a la corrosión, lo que garantiza la longevidad del implante.

Flores Dental Group te trae una oferta especial este septiembre

¡Ahora es el momento perfecto si has considerado obtener implantes dentales en Miami! Este mes, Flores Dental Group presenta una oferta especial: solo el implante, con código (D6010), tiene un precio regular de $1500. ¡Con un 50% de descuento, ahora está a solo $750! Es importante destacar que esta oferta es exclusiva para el implante y para pacientes sin seguro.

Cambiar tu sonrisa puede cambiarlo todo: tu vida, tu apariencia y tu confianza. No dejes pasar esta oportunidad única con Flores Dental Group. Descubre hoy mismo cómo un implante dental puede transformar tu sonrisa.