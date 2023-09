Camión y Lada caen en una zanja en aparatoso accidente en La Habana

Un camión y un Lada protagonizaron un aparatoso accidente de tránsito en horas de la mañana de este jueves tras caer en una zanja en la Calzada de Vento, en el habanero municipio Boyeros.

Reportes en redes sociales revelan que, a pesar de las imponentes imágenes, no hubo heridos, solo daños materiales.

Lada de color rojo quedó sepultado en una zanja, aplastado parcialmente por un camión (Captura de Facebook/Accidentes Buses & Camiones)

Un video y varias fotos compartidas en el popular grupo de Facebook Accidentes Buses & Camiones muestran a un Lada de color rojo sepultado en una zanja, aplastado parcialmente por un camión azul (al parecer un vehículo ruso ZIL-130, conocido como V8).

(Captura de Facebook/Accidentes Buses & Camiones)

De acuerdo con reportes preliminares en el citado grupo, el hecho ocurrió en la entrada del Mónaco, por el pasillo que atraviesa para el Mónaco y el terreno de pelota, por causas que se desconocen.

Varios internautas coincidieron en apuntar que se trata de una zona peligrosa y advierten que en ese tramo hay que extremar la precaución.

“Ese pedazo de Vento es peligroso, el lado derecho debería tener unas barreras fuertes, cualquier maniobra caes en la zanja, por cierto, profunda”, comento un internauta.

“Para mí es la cuneta más alta de La Habana, una vez que la pisas no hay vuelta atrás, ella misma te hala, hay que tener tremendísimo cuidado y más si está el P16 que pasa por ahí que se lleva senda y un poco, no pienso que haya muertos porque por suerte el carrito rojo se ve que cayó en el hueco y el camión no lo aplastó”, acotó otro.

Al cierre de esta nota no hay otros detalles confirmados sobre el siniestro, que se suma a otros eventos de su tipo reportados en las últimas horas.

Este miércoles un grupo de estudiantes de primaria resultaron lesionados leves en el municipio Palma Soriano, en Santiago de Cuba, cuando el camión escolar en que se transportaban cayó en un hueco en un tramo de carretera rural en muy mal estado.

En ese caso el accidente ocurrió sobre las 7:30 de la mañana en un camión que cubría la ruta de San Luis al poblado rural El Paraná, según un reporte en redes sociales.

Más de mil accidentes de tránsito ocurrieron en Cuba entre junio y agosto, que provocaron 72 fallecidos y 543 lesionados, según reportó a la Agencia Cubana de Noticias el Órgano Especializado de Tránsito, de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria.