Identifican a cubano que asesinó a su novia de un disparo y luego se suicidó en Miami

Un cubano identificado como Omar Miranda habría asesinado a su novia de un disparo para posteriormente suicidarse en la casa que la pareja compartía con los dos hijos pequeños de la mujer en Miami.

Publicaciones de redes sociales de sus amigos confirmaron la identidad del occiso como Omar Miranda Quiñónez, quien fue el presunto feminicida de Akemy Fontane Cuza, en un caso de homicidio-suicidio ocurrido este martes en el interior de un dúplex en Miami Gardens.

Los amigos más cercanos del hombre le dejaron un último adiós y expresaron su dolor y su desconcierto por semejante tragedia.

Según refieren comentarios de sus allegados en sendos posts de despedida, al parecer Miranda estaba resuelto a cometer crimen y, aunque trataron de disuadirlo y aconsejarlo, habría terminando haciéndolo.

"Así se sentía él pero no se pudo con eso, se cerró, nadie tiene derecho hacer nada contra nadie, pero nada lo pudo sacar de ese mal pensamiento, muy fuerte se nos volvió otra persona", escribió una persona cercana al feminicida.

Una amiga, en un emotivo mensaje, escribió: "Lo único que tuve de despedida fue una llamada por cámara, que no pude responder, horas antes de lo sucedido. Quizás era despedida, o el poder que teníamos yo y él como persona lo hacía salir de donde estaba mentalmente. Viejo, no me diste la oportunidad de hablarte, de decirte 'no Pipo, no, eso no'".

La pareja que fue encontrada muerta este martes con heridas de bala. Akemy Fontane Cuza, natural de Marianao, en La Habana, era madre de dos adolescentes: Rachel y Arturo, que fueron quienes encontraron tras regresar de la escuela el cuerpo sin vida de su madre y del novio de ella.

La policía investiga lo sucedido como un posible caso de homicidio-suicidio porque los agentes encontraron un arma en el lugar, cerca del cadáver del hombre involucrado en el hecho violento.

Un vecino del lugar, consternado por la noticia, dijo que la niña estaba llorando desconsolada y diciendo: "yo le dije a mi mamá que la iba a matar".

Akemy trabaja como estilista de uñas y, al parecer, según consta en registros judiciales, hace un año había peleado por la custodia de sus hijos contra el padre de estos.