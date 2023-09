Incendio consume un auto en calle de La Habana

Un voraz incendio consumió completamente un auto en medio de una calle de Lawton, en la capital cubana, según reportes de redes sociales.

En el grupo de Facebook "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!", donde trascendió la nota, indicaron que el siniestro tuvo lugar este miércoles en el reparto Jesús del Monte y el auto involucrado era de la marca Volkswagen.

Fotos y videos publicados en un post dejan ver las llamaradas que fueron acabando con la carrocería del auto y lo redujo a cenizas.

Al lugar acudieron los bomberos para sofocar el fuego pero pese a los esfuerzos, el auto quedó prácticamente inservible.

Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES

por más experiencia y menos víctimas!

En el incendio no hubo heridos ni víctimas mortales que reportar, a juzgar por la información recabada en redes.

"Ese era un carro de los mejores de la escudería VW en cuba. Amigo mío, tremendo socio y muy precavido. No he hablado con él todavía pero no debe haber sido negligencia", indicó un allegado del conductor.

Otra persona refirió haber pasado una situación similar pero contó que gracias a un extintor los daños no fueron mayores.

La mala calidad del combustible, los fallos mecánicos y eléctricos y la falta de extintores han propiciado este tipo de siniestros, que son cada vez más comunes en la isla.

En agosto, otro incendio consumió un automóvil en la calzada de 10 de Octubre cerca de la esquina de la calle Concepción.

En julio, un auto se incendió en el semáforo de Calzada Diez de Octubre y Lacret.

El carro se quemó casi completo debido a una falla mecánica y a la demora de los bomberos.