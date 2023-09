Cosas que aprender de los cubanos, según latina en Estados Unidos

Una latina residente en Estados Unidos compartió a sus seguidores y amigos de TikTok las cosas que pueden aprender otros migrantes de los cubanos.

Stacy Escobar, quien en su perfil tiene las banderas de El Salvador, México y Estados Unidos, comenzó su video hablando de una palabra que se utiliza en demasía, lo mismo para cosas buenas que malas.

"Puedes usar la palabra pinga para todo, literalmente para todo", dijo la joven entre risas.

Stacy también aclaró el uso de otros términos que pudieran traer confusión, como que para los cubanos, un galletazo no es un paquete de galletas, y pintar un farol no tiene nada que ver con una obra de arte.

"Pero lo que más aprendí de los cubanos es a nunca darte por vencido. Yo no sé cómo ellos le hacen, que cualquier cosita que la vida les ponga enfrente, no sé, la enfrentan con un coraje que yo jamás y nunca lo he visto", expresó con admiración.

"Y lo más importante que aprendí de ellos es a vivir la vida con pasión. Yo no sé si es la sangre caribeña que tienen, pero ellos viven con una pasión y un amor por la vida que es de pinga", concluyó.