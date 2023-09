Tekashi 6ix9ine pone a Yailin a hablar en inglés y sus fans reaccionan: "Él la empuja a ser mejor cada día"

Tras oficializar su divorcio con Anuel AA, Yailin La Más Viral reapareció en Instagram para adelantar que está preparando algún nuevo lanzamiento y también para compartir que está aprendiendo inglés con un profesor particular: ¡su novio, el rapero Tekashi 6ix9ine!

Mientras que en las redes sociales están circulando los papales de divorcio firmados por Anuel AA y Yailin, que son padres de una niña en común llamada Cattleya, la cantante dominicana se mostró de lo más feliz y cómplice junto a su chico, Tekashi 6ix9ine, quien parece que se ha propuesto enseñarle inglés.

En un vídeo que subió la intérprete de "Chivirika" a las historias de Instagram podemos escuchar un fragmento de la conversación en inglés que mantuvieron 'los colaboradores' (como se hace llamar la pareja) en inglés.

Ambos tumbados en la cama, tuvieron una conversación básica en la que se saludan y él le pregunta cómo se llama y de dónde es. Sin embargo, parece que en medio de su charla, Yailin se olvida que tiene que hablar en inglés y le pregunta en español "¿y tú?", a lo que su novio le recuerda que tiene que hacerlo en su idioma.

Encantados de ver estos momentos de complicidad entre los jóvenes enamorados, sus seguidores aplaudieron que ella intente aprender inglés y que él la ayude en este proceso.

"La idea de una pareja es que nos sume y nos impulse a crecer como persona, me parece bien que él la esté ayudando a que aprenda, eso indica que si la quiere", "Ella es tan linda y se que va aprender pronto", "Eso me gusta que él la empuja a ser mejor cada día. No midan un perfume por su empaque. Los colaboradores", "Me encantan se ven tan complementados, por lo menos él hace el intento que ella aprenda, eso habla de él", "Desde la cama se aprende mejor. Ellos se ven muy lindo juntos" o "Me encanta esta pareja", son algunos de los comentarios que les mandaron a los tortolitos.