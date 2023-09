Muere un cubano electrocutado tras explotar un transformador en Miami

Un cubano residente en Florida que trabajaba como empleado de una empresa de hormigón y se dirigía junto a otro hombre a realizar un trabajo, murió a primera hora del jueves luego de que fuera electrocutado por un cable que se soltó tras explotar un transformador eléctrico.

La víctima, de unos 60 años, fue identificada como José Moreno, según precisó Univision.

Compañeros de trabajo del fallecido estuvieron en el sitio y se mostraron muy afectados por la muerte de Moreno.

Fue sobre las 5:30 am de este 14 de septiembre cuando las autoridades respondieron a una llamada de emergencia en la octava avenida y la calle 73 del noroeste.

Cuando los bomberos de Miami-Dade llegaron al lugar, encontraron a la víctima sin signos vitales y al transformador que explotó, prendido en llamas.

Un testigo que llamó al 911 contó que vio al hombre tendido en el suelo con quemaduras en todo su cuerpo.

“Yo vi una gran explosión, se veían destellos verdes que salían del transformador, quien estaba con la víctima corrió hacia mí y me dijo que llamara al 911, porque él no hablaba inglés, honestamente, se veía muy quemado, cuando yo lo vi ya no estaba respirando”, dijo un testigo en declaraciones a Local10.

“El cable estaba enrollado alrededor de sus piernas, todavía saltaban chispas. Llevaba pantalones largos, pero se le podían ver las piernas. Tenía las piernas quemadas y las manos también”, agregó Glover.

Algunos residentes del área se enteraron de lo ocurrido luego de quedarse sin energía eléctrica en sus hogares.

“Eran las 5:30 am cuando se fue la luz de mi casa y escuchamos al transformador haciendo ruido. A través de la ventana observé que estaba chispeando, iba y venía, salí a la calle y vi a alguien en la esquina gritando, pidiendo ayuda, hasta que la ambulancia entró y encontraron al hombre electrocutado”, dijo otra residente del área.

A través de un comunicado, la empresa Florida Power & Light envió condolencias a la familia de la víctima y precisó que aproximadamente, 1,500 clientes perdieron el servicio debido al trágico sucesos.

El accidente está bajo investigación.