Jóvenes cubanos piden asilo político en Italia: "Nos han dado una segunda oportunidad"

Dos jóvenes cubanos, Yunior Cristiá y Jorge Luis Capote, lograron viajar fuera de Cuba esta semana y pidieron asilo político en Italia.

Capote compartió una publicación en las redes sociales que llamó la atención de sus amistades porque confesaba que sentía miedo pero se entregaría a la policía para pedir asilo político.

"Tengo mucho miedo. Ya me voy a entregar a las autoridades para pedir protección internacional", dijo el joven.

Capote y Cristiá son pareja. CiberCuba intentó contactar con ellos para que cuenten más detalles sobre la ruta migratoria que hicieron antes de llegar a Italia, pero hasta el momento de escribir esta nota no han respondido a los mensajes.

Cristiá a su salida de Cuba dejó un conmovedor mensaje que narra en pocas palabras las razones que llevaron a estos jóvenes a abandonar su país.

"Querida Cuba, me duele tener que despedirme de ti por culpa de un mal gobierno que me obliga a buscar un futuro mejor. Siempre llevaré en mi corazón tus hermosos paisajes, tu cultura y tu gente valiente. Espero que algún día podamos encontrarnos de nuevo, en un país libre y próspero. Hasta entonces, te extrañaré y lucharé por ti desde lejos", dijo el cubano.

El joven también publicó un mensaje para Italia, el país que los acogió tras escapar del comunismo.

"Querida Italia, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por habernos acogido como refugiados. En un momento de incertidumbre y dificultades, encontramos un refugio seguro y cálido. Tus ciudadanos nos han recibido con los brazos abiertos, demostrándonos su solidaridad y compasión", expresó Cristiá.

En la segunda parte de su mensaje destaca el agradecimiento que sienten estos migrantes por la forma en que han sido acogidos por las autoridades italianas.

"Estamos eternamente agradecidos por la oportunidad de reconstruir nuestras vidas en esta tierra llena de historia, cultura y belleza. Italia, tu generosidad y humanidad nos han dado una segunda oportunidad, y siempre llevaremos en nuestros corazones el amor y gratitud hacia ti. Grazie Italia, por ser nuestro hogar", dijo.

Capote había explicado en una publicación que tras el temor a entregarse a la policía italiana para pedir refugio y asilo político, descubrió que hay en el mundo lugares donde se puede vivir sin miedo a pensar diferente.

"¿Ustedes saben a qué yo le tenía miedo? A entregarme a la Policía de Italia. Caballero increíble, quedé sorprendido con el trato que me están dando, los consejos y sobre todo, me dijeron que no tuviera miedo que en Italia no hay DICTADURA", dijo Capote.

Los dos jóvenes cubanos comienzan una nueva vida en otro país. Seguramente no estará exenta de obstáculos, como ocurre con todos los migrantes, pero se tienen el uno al otro y el respaldo de un estado que no juzga a sus ciudadanos por pensar o ser diferentes.