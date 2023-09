Kendrys Morales desvinculado del béisbol: "Ahora soy palomero"

El pelotero cubano Kendrys Morales, quien se retiró del béisbol profesional en 2020, reveló que ahora se dedica a criar palomas.

En entrevista con el portal Swing Completo, el recordado primera base y bateador designado de Industriales y del equipo Cuba aseguró que no tiene ninguna relación con el deporte.

"Tengo palomas", dijo Kendrys, quien precisó que cría palomas mensajeras, a diferencia de su compatriota Raisel Iglesias, que tiene palomas buchonas.

Interrogado por su posible vinculación con la Asociación de Beisbolistas Profesionales Cubanos, entidad creada el año pasado para armar un equipo con peloteros cubanos emigrados con el objetivo de participar en el último Clásico Mundial, Kendrys fue tajante en su negativa.

"A mí no me gustan las mentiras, yo no he vuelto para la pelota por esas mismas cosas, porque para pararme a decir mentiras ahí, no hablo nada", subrayó.

El estelar jugador, ahora con 30 años, se retiró del béisbol después de una carrera que abarcó, además de una mítica trayectoria en Cuba, 13 temporadas y siete equipos en Grandes Ligas.

"Tomar la decisión fue difícil, ¿verdad? Pero todas las cosas en la vida llegan a su fin", declaró entonces a ESPN.

El pelotero precisó que estuvo muchos años jugando béisbol y que dejó de pasar mucho tiempo con su familia.

"Esa es una de las razones por las que he decidido retirarme, para ver si puedo recuperar algo de esa pérdida. Además, las Grandes Ligas de Béisbol han cambiado y quizás los jugadores veteranos como yo no sean valorados, así que este es el momento adecuado para tomar esta decisión", añadió.