¡Ya son papás! Christian Nodal y Cazzu comparten la primera foto con su bebé

¡Cazzu y Nodal ya son papás! La pareja de cantantes formada por Christian Nodal y Cazzu (cuyo nombre real es Julieta Emilia Cazzuchelli) anunciaron a través de sus redes sociales el nacimiento de su bebé. Lo han hecho compartiendo una bella foto en blanco y negro en la que se puede ver las manos de los jóvenes sujetando al fruto de su amor.

Según ha podido conocer la revista Hola, el bebé de la pareja es una niña y nació en Argentina este 14 de septiembre, como indica la fecha que pusieron debajo de la imagen.

Residente, Ricky Martin, Nadia Ferreira, Bizarrap o Greeicy, son algunos de los rostros reconocidos que les han felicitado en el tablón de comentarios por su paternidad.

En los últimos meses, el intérprete de "Me extraño" había dado pistas de que el bebé que esperaban se trataba de una niña.

"Es más que nada que me quiero ver limpio, me gustan muchos mis tatuajes, amo los tatuajes, voy a abrir un tattoo show en Los Ángeles muy pronto también y pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita", dijo en una entrevista con Lo Sé Todo al hablar de su decisión de borrar los tatuajes de su rostro.

A lo largo de los últimos meses, la pareja nos hizo cómplices del embarazo de la Nena Trampa a través de sus redes sociales compartiendo fotos de la pancita. Un embarazo que reveló la argentina sobre el escenario al aparecer en uno de sus conciertos mostrando su baby bump.

Meses después de aquel momentazo, la pareja recibe a su primera hija, y por ahora, se desconoce el nombre que eligieron para ella. ¡Enhorabuena, papás!