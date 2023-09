Lele Pons dedica romántica felicitación a Guaynaa, "la persona con la que quiero tener hijos algún día"

Guaynaa celebró este sábado su cumpleaños 31 disfrutando de la bendición de los éxitos de su carrera, el cariño de sus seres queridos y la más bella felicitación de parte de su esposa, la influencer Lele Pons.

Con varias fotos que recogen memorables momentos de ambos como pareja -por ejemplo, su boda-, duras experiencias vividas juntos -como el accidente de él- y muchas divertidas estampas que son el mejor reflejo de lo bien que se lo pasan juntos, Lele Pons celebró la nueva vuelta al sol de su pareja.

"Feliz cumpleaños al amor de mi vida y esposo. Te amo mi amor!", comienza el romántico mensaje compartido hace unas horas a través de sus redes.

"Haces feliz a todos los que te conocen y tienes el corazón más dulce. ¡Soy tan afortunada de tener a alguien tan talentoso, divertido, encantador, apasionado y honesto como tú en mi vida! Eres mi mejor amigo y la persona con la que quiero tener hijos algún día" le dijo en su felicitación, escrita en inglés y español.

Más de un millón de likes y cientos de mensajes provocó la sobrina política de Chayanne con su publicación.

Guaynaa, cuyo nombre real es Jean Carlos Santiago Pérez, también se dedicó un mensaje en su muro para celebrar su día.

"Feliz cumple para mí, septiembre 16!!!! Viva Guaynaa, y viva México cabrones!!!! Gracias a todos por las felicitaciones!! los amo", escribió.

El cantante, compositor y rapero puertorriqueño y la influencer venezolana se casaron en marzo de este año, en una espectacular ceremonia en Miami.

En sus redes sociales suelen compartir algunas de sus escapadas o planes de pareja, hilarantes vídeos, bromas entre ellos y románticos mensajes de amor y agradecimiento.

"Tengo el mejor esposo del mundo", celebró Lele Pons a finales de agosto pasado.

"No solo me regaló tickets para ir al concierto de Taylor Swift como regalo, pero también tickets para mis amigas! Para muchos no significa nada pero es el detalle que cuenta y lo mucho que me siento afortunada de tener a alguien como Guaynaa", dijo en esa ocasión.