El ardiente vídeo de Maluma y su novia Susana Gómez comiéndose a besos

¡En Instagram se desborda amor! Varias parejas de celebrities han sacado su lado más romántico este fin de semana posando juntos. Julio José Iglesias Jr. y la modelo cubana Ariadna Romero o Anuel AA con Laury Saavedra, son algunos ejemplos. Pero tampoco ha faltado la dosis de pasión y calentura, como fue el caso de Maluma, que dio un paso más allá junto a Susana Gómez.

Papi Juancho se comió a besos a su novia Susana Gómez delante de sus 63 millones de seguidores en unas ardientes fotos en las que ella aparece sentada encima de él.

Junto a las dos imágenes, subió un vídeo en el que se dan varios besos. Al pie de la publicación escribió: "Ahora tengo un [emoticono de fruta] inédito, que se lleva todos los méritos...", una frase de su canción "Según quién" con Carin Leon.

Las reacciones no se han hecho esperar y entre los comentarios ingeniosos que le dedicaron a Don Juan encontramos mensajes como: "Que falta de respeto hacia mi", "Que envidia", "Bésalo en nombre de TODAS", "Ok, pero se me salió una lágrima", "Dios tiene a sus preferidas", "Nunca sentí tanta envidia" o "Están comiendo frente a los pobres".

Maluma (cuyo nombre real es Juan Luis Londoño Arias) es uno de los cantantes más sexys del panorama musical latino y no pierde ocasión en sacar a relucir su musculoso y tonificado cuerpo en redes sociales, donde cuenta con una comunidad de seguidores de 63 millones de followers.