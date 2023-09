Más de cuatro mil migrantes cruzan en caravana la frontera sur de EE.UU.

Una caravana de más de 4,000 migrantes cruzó la frontera sur de EE. UU. este miércoles por la zona de Eagle Pass, Texas.

El periodista de FOX Bill Melugin compartió imágenes y videos de la larga fila de migrantes cruzando y luego siendo procesados. En uno de los videos se oye decir a la mayoría que vienen de Venezuela: “por culpa de una dictadura”, acota uno de ellos.

“Enorme grupo de hombres adultos predominantemente solteros ahora esperando ser procesados por la Patrulla Fronteriza. Más siguen cruzando en este momento. Cola interminable. Sin miedo a las consecuencias por cruzar ilegalmente. Esperan ser liberados en los EE.UU. después del procesamiento”, tuiteó Melugin, quien precisó que alguno le dijo al equipo de FOX que venían en un tren desde México.

“Más todavía en el agua cruzando. Las tropas del DPS de TEXAS nos dicen que su recuento inicial es de unos 4.000 cruzando. Este es el mayor cruce masivo que he visto en la frontera sur en mis 2,5 años de cobertura aquí. 20.000 haitianos en Del Río fueron varios días”, comentó el periodista en un tuit posterior.

El pasado miércoles, el gobierno de Estados Unidos insistió en que la mayoría de migrantes que llegan a sus fronteras no son elegibles para permanecer en el país.

Las autoridades estadounidenses han dejado clara una vez más su postura sobre este tema en una publicación de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en las redes sociales.

“Según las leyes de inmigración estadounidenses, la mayoría de los no ciudadanos que llegan a nuestra frontera no son elegibles para permanecer en Estados Unidos. Las leyes de asilo no prevén ayuda únicamente por razones económicas o por violencia generalizada”, indicaron en Twitter.

CBP es uno de los componentes más grandes del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense. Su mensaje también fue replicado en tono similar por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Las personas que carecen de una base legal para permanecer en Estados Unidos son expulsadas. Esta política se aplica a todos los no ciudadanos, independientemente de su nacionalidad, para garantizar el procesamiento, traslado y expulsión ordenados y humanos de adultos solteros, unidades familiares y otras personas que se determine que son expulsables”, señalaron en Twitter.

La frontera de Estados Unidos y México se considera la más peligrosa del mundo, con casi 700 migrantes muertos o desaparecidos en 2022. A pesar de eso, hay miles de cubanos pidiendo asilo en el país azteca porque no piensan volver a la isla.