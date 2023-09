Policía de video "Patria o muerte, Venceremos" estaría en México para entrar a EE.UU.

Uno de los miembros del Ministerio del Interior que participó en la grabación del video Patria o muerte, Venceremos, ideado por el régimen para contrarrestar el éxito de Patria y Vida, podría estar en México para poder cruzar a Estados Unidos.

Adrián García Milán, uno de los que apareció cantando en el videoclip vestido con el uniforme de la Policía, se encuentra presumiblemente en Tapachula, México, con el objetivo de programar una cita para pedir asilo político mediante la aplicación CBP One.

"Yo no traiciono a mi patria, no no no", cantaba en el video, que constituyó un rotundo fracaso.

Usuarios en redes sociales aseguran que salió de Cuba, luego de que el propio García Milán compartiera en Facebook dos fotos en las que se le ve en un centro comercial, muy diferente a los de la Isla. El hombre ya cerró su perfil en la red social.

Según revelaron fuentes al portal Cubanos por el Mundo, después que se estrenó la canción, en marzo de 2021, la Policía sacó a García Milán de sus filas y lo colocó de seguridad en el central Boris Luis Santa Coloma, en Mayabeque. Allí, era el líder de un grupo que se dedicaba a robar azúcar y que fueron todos detenidos.

Al parecer, y siempre según ese testimonio, decidió huir del país.

En marzo de 2021, el gobierno cubano lanzó una canción-respuesta a Patria y Vida, con la esperanza de rebatir el indiscutible y arrollador éxito del tema compuesto por el rapero Yotuel Romero y la cantante española Beatriz Luengo.

Patria o Muerte, Venceremos fue interpretado por jóvenes que vestían uniformes del Ministerio del Interior y de la Policía. Fue publicada en la página del bloguero "Guerrero Cubano Siempre", pero fue eliminada horas después.

"Yo no me vendo por un carro y una gran mansión (...) Y que se joda todo el que tenga la ilusión / de manchar nuestro prestigio haciendo contrarrevolución, / y estamos preparados para asumir cualquier agresión", decía la letra, que al parecer uno de sus intérpretes ya olvidó.