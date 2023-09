Yomil tras grabar video con El Micha en La Habana: "Cuba no es de nadie, es de todos los cubanos"

Durante su reciente viaje a Cuba El Micha, además de visitar a su familia, grabó un videoclip en La Habana junto a Yomil Hidalgo.

En sus stories de Instagram El Micha compartió imágenes de la filmación, pero hasta el momento no ha adelantado título de la canción ni fecha de estreno.

Captura Instagram / El Micha

Por su parte, Yomil también subió a su perfil varias fotos de la grabación junto a un extenso texto en el que habla del viaje a Cuba de El Micha.

“Cuba no es de nadie manito, Cuba es de todos los cubanos, bienvenido de nuevo a tu país, a tu casa, a tus calles, a tu familia, amigos y a tu gente. Ese cariño y respeto te lo ganaste trabajando duro con p* porque nadie te regaló nada, saliste de un barrio de donde muy pocos salen a convertirte en una leyenda viviente”, se lee en el post.

“Sé lo importante que fue este viaje y prueba de esto me lo confirmó tú purita cuando tuve la oportunidad de hablar con ella y sus palabras me conmovieron mucho que hasta las lágrimas me sacó, me quedo por siempre con ese hermoso momento que tuve con ella y la felicidad del brillo de sus ojos me confirmaron que no existe nada como el amor de una madre por su hijo”, añadió Yomil.

El reguetonero aseguró que se siente “orgulloso de ser amigo primero de un gran ser humano y segundo de uno de los artistas más grande que ha dado Cuba. Te quiero mucho mi negro gracias por tanto”.

Este jueves El Micha compartió imágenes de su viaje a Cuba luego de haber estado alejado de las redes por varios días.

En el video se ve el conmovedor momento en que pudo abrazar a su madre después de dos años.

También el cantante visitó junto a Yomil la tumba de El Dany.