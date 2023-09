La canción de Nicky Jam que inspira a Yordenis Ugás: "La cantaba en 2016 y prácticamente no tenía nada"

Yordenis Ugás desveló a sus seguidores una de las canciones que lo han inspirado y motivado.

Según contó este jueves, tras salir del gimnasio " encendió y super emocional", se trata de "El ganador" de Nicky Jam.

Con unos vídeos en los que se le ve en su auto escuchando el tema, que canta todo entregado a la letra, el púgil cubano confesó que con la pelea cerca "la mente y cuerpo se transforman".

"Esta canción me inspiro mucho, yo la cantaba en 2016 y prácticamente no tenía nada. Salí a pelear como cuatro veces con ella. Gracias a Dios he hecho realidad algunas cosas que dicen esta canción, pero todavía sigue siendo un sueño para mí", contó en su publicación, donde no perdió ocasión para dedicar unas palabras al reguetonero.

"Gracias a Nicky Jam por hacer este tema tan inspirador y motivante. Los sueños con trabajo duro y dedicación casi siempre se convierten en realidad", cerró la publicación que provocó palabras de respeto y reconocimiento de sus seguidores.

"Eres campeón por vida mi bro"; "Vamos a ti hasta la muerte mi campeón"; "Verdadero ganador"; "Mil bendiciones a usted y su familia campeón"; "Te mereces todo lo que tienes y más"; "Y vas por más!!! Eres un guerrero firme! De los que no se tambalean!!! Sigue adelante. Lo mejor viene a la vuelta de la esquina. Shalom y que El Eterno te guíe siempre"; "Bendiciones campeón un cubano grande dentro y fuera del ring", se lee entre los comentarios.

El próximo 30 de septiembre, luego de un año y medio sin pelear, Yordenis Ugá volverá al cuadrilátero. Será en el T-Mobile Arena de Las Vegas donde el púgil cubano se enfrentará ante Mario Barrios por el título interino de las 147 libras del CMB.

"Volveré a ser campeón", se mostró convencido en recientes declaraciones dadas a FightHype.com. "Creo que sigo siendo uno de los mejores pesos welter del mundo. Estoy aquí para demostrarlo", añadió.