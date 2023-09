Histórico: Ronald Acuña Jr. inaugura el Club 40-60

En la dilatada historia de Grandes Ligas, solo cuatro jugadores habían podido disparar 40 jonrones y robarse 40 almohadillas en la misma temporada. Ni corto ni perezoso, el venezolano Ronald Acuña Jr. optó por ir dos pisos más arriba y acaba de inaugurar el Club 40-60.

“Siempre quise enorgullecer a mi gente y siento que así es”, dijo después del juego de este miércoles contra los Nacionales de Washington. Un juego donde en el mismo primer inning golpeó fuerte una slider del zurdo Patrick Corbin y la mandó de línea por encima de las bardas del left field.

Hasta ese momento tenía 68 robos y 39 bambinazos. El 19 de septiembre, ante la fanaticada de sus Bravos, le había pegado par de cuadrangulares al pitcheo de los Filis, y desde entonces en su cabeza no había otra cosa que la idea de conseguir el número redondo.

Ganador de una Serie Mundial y dos veces All-Star, el veterano Corbin será tan recordado por sus logros desde el box como por esta vez al bate en la que la pelota salió a 116.3 mph y provocó la vuelta al cuadro más veloz (apenas 22 segundos) en la carrera del portento oriundo de La Guaira.

Nada menos que 35 años antes, el cubano José Canseco había abierto las puertas de este Salón VIP, conjugador de dos virtudes que no suelen matrimoniarse en la pelota. Poder y velocidad. Velocidad y poder. Solo los elegidos han podido exhibirlas juntas en el pack, pero la mayoría no logró jamás el 40-40. No pudo Griffey Jr... No pudo Mike Trout... ¡Es tan difícil!

Después de Canseco, únicamente lo consiguieron Barry Bonds (1996), Alex Rodríguez (1998) y Alfonso Soriano (2006). Y todos ellos, excepción hecha de Soriano, vivieron en la cresta de la ola del escándalo de doping. Acuña no. Acuña ha tenido que rubricar la hazaña en tiempos de marcas más confiables, con atletas mejor controlados por la organización. Pero Acuña, ambicioso, no ha querido quedarse en 40-40, ni tampoco en 40-50. Es más: muy pronto se robará dos nuevas bases y estaremos hablando de un 40-70 alucinante.

Brian Snitker, manager de los Bravos, lo dijo de manera inmejorable: “Ronald podría estar abriendo caminos que nadie volverá a recorrer”.