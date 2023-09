Demolición de edificio provoca inseguridad en centro financiero de Miami

La demolición de un edificio en Brickell provocó inseguridad en el tráfico de una de las principales avenidas del centro financiero de Miami.

Impactantes imágenes compartidas a través de las redes sociales de Only in Dade y lifestyle_miami captaron el momento en que una fallida maniobra de demolición provocó la caída no controlada de un trozo de hormigón de grandes proporciones.

Una maquinaria pesada con un largo brazo mecánico intentaba desprender una losa de hormigón, cuando esta terminó cayendo fuera del perímetro de seguridad, rompiendo el cercado y casi aplastando a los vehículos que se desplazaban por la Brickell Avenue.

De milagro, nadie resultó herido en el incidente, pues autos y peatones circulaban por la zona, cuando el bloque de concreto cayó del sexto piso, provocando un gran estruendo, destrozos y dejando fragmentos de escombro en la vía pública.

Los bomberos de Miami-Dade no recibieron ninguna llamada alertando del accidente y llegaron a la escena cuando la empresa encargada de la demolición, Alpha Wrecking, ya había retirado los escombros, según explicó a Telemundo 51 su portavoz, Pete Sánchez.

Mientras las autoridades investigan lo sucedido, el proyecto está detenido indefinidamente y el tráfico permanece cortado en los alrededores del Bloque 700 de la Brickell Avenue.

Días atrás se conoció que el edificio de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, donde en 2018 ocurrió un tiroteo que dejó 14 estudiantes y tres profesores muertos, será demolido el próximo verano.

El inmueble, que permanece cerrado e incomunicado detrás de una cerca desde el día de la masacre, será echado abajo cuando concluya el actual curso escolar 2023/2024. En el resto del campus las clases se siguen dando con normalidad.

En julio de 2018, durante las labores de demolición de un edificio en primera línea de playa, en Miami Beach, ocurrió un desplome que dejó un trabajador herido como consecuencia del derrumbe.

Mucho más controlada y sin incidentes resultó la demolición en abril de 2019 del edificio que fungiera como el hospital South Shore, en Miami Beach, luego de más de una década de estar en completo abandono.

Según informó Telemundo 51, "equipos especializados usaron una pequeña cantidad de explosivos para derribar la estructura, por lo que los funcionarios de la ciudad de Miami Beach cerraron el tráfico cercano a la zona, para evitar posibles accidentes".