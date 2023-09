El emotivo mensaje de Willy Chirino por la muerte de su suegra, la cantante y actriz cubana Olga Chorens

El cantautor cubano Willy Chirino compartió un emotivo mensaje para despedir a su suegra, la cantante y actriz Olga Chorens, quien falleció el sábado en Miami a los 99 años.

Willy recordó su estrecha relación con Olga, alabó su carácter y recordó especialmente como lo mimaba llevándole dulces cubanos.

"Era una mujer sin filtro, nunca la pensó dos veces para decirle a cualquiera exactamente lo que sentía, cosa que me encantaba de ella. Más allá de eso, me consentía, me traía pastelitos de guayaba, galletas cubanas o cualquier otra golosina que encontraba", rememoró en Facebook.

Captura de Facebook / Willy Chirino

El artista subrayó el hecho de que hasta el domingo pasado, su suegra se mantuvo haciendo su show de radio en La Poderosa, y señaló que algo así pudiera ser incluido en el Libro de los Record Guinness.

"Con una carrera impecable por más de 80 años y una memoria envidiable, hasta ayer 22 de Septiembre que a sus 99 años que se nos fue. Olga Chorens, una verdadera ¡GLORIA DE CUBA!", dijo.

"Te voy a extrañar muchísimo, ahora te corresponde volar alto para reencontrarte con tu amado Tony y juntos volver a cantar: 'Cantemos, siempre cantemos, cantemos pues al cantar, se olvidan las desventuras, las amarguras… hay que olvidar'", concluyó.