Régimen califica de "traidor" a exdiplomático cubano exiliado en EE.UU.

El régimen cubano calificó de "traidor" a un exdiplomático que formó parte de la Misión cubana ante Naciones Unidas en 2020 y ahora está exiliado en Estados Unidos.

Un artículo publicado en el diario Granma arremete contra Joel Suárez, un exfuncionario que dio una entrevista al periodista Mario Vallejo en la que relató cómo opera el régimen con su personal y detalló que, tras presentar su renuncia, lo interrogaron en Villa Marista, le impidieron trabajar y viajar al extranjero, hasta que pudo irse en una balsa.

El texto está firmado por Michel E. Torres Corona, presentador del programa de televisión Con Filo, quien asegura que Suárez es un traidor que no se gestó de manera espontánea, sino que es una persona llena de dobleces y simulaciones, que nunca pudo engañar a quienes lo llegaron a conocer de cerca.

Corona agregó que la entrevista, que según él está llena de mentiras, y se burla de la seriedad y objetividad de la prensa en Estados Unidos.

"La suerte de los traidores siempre es la misma: terminan condenados al desprecio universal. A los que traicionó no podrá volver nunca, y a los que se vendió… pues esos le pagarán por su servicio, pero pronto lo olvidarán. Los traidores son artículos desechables, (...) se les retribuye en metálico o en dádivas, pero también con el más hondo desprecio. Nadie confía en un traidor, nadie valora ni respeta la deslealtad", concluye la publicación.

En su entrevista, Joel Suárez denunció el poco dinero que ganaba como diplomático, así como el "asesinato moral" a que fue sometido tras querer salirse.

"Estás viviendo en una de las ciudades más caras del mundo y les pagan una miseria, unos 200 ó 300 dólares. Es una forma de limitarles el movimiento […] Juegan con saber quién tú eres y saber cómo te pueden tener atado. Es puro chantaje", recalcó.

Graduado del Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI), relató que lo que lo hizo desligarse de la diplomacia fue experimentar la libertad en carne propia.

"Vivir la libertad. Mientras uno está en Cuba uno no puede saber lo que es la libertad de expresión y cuáles son los horizontes que las personas podemos tener. Este país me dio la posibilidad de mirar por encima del muro y decir: 'me han mentido toda la vida'".