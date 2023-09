Yotuel canta Patria y Vida en concierto de Alejandro Sanz en Miami

Lo han vuelto a hacer. Un año y casi dos meses después de que el cantante cubano Yotuel Romero interpretara el emblemático tema Patria y Vida en un concierto de Alejandro Sanz en Tenerife, este sábado se juntaron nuevamente sus voces para cantarlo en Miami.

El concierto, celebrado en el Kaseya Center (601 Biscayne Blvd.), reunió a miles de personas que corearon entusiasmadas las canciones del cantautor español y rugieron cuando salió a escena el artista cubano para cantar a dúo Patria y Vida.

Además, compartieron escenario con el madrileño la cantante española Beatriz Luengo (esposa de Yotuel) y la joven cantante venezolana radicada en Miami, Joaquina, quien abrió el espectáculo.

“Volver a Miami, es volver a casa. Gracias a todos los que hoy habéis esperado y abrazado esta noche tanto como yo. La música es un privilegio y nosotros testigos de ello”, dijo Alejandro Sanz en sus redes sociales.

Por su parte, en Instagram, Beatriz Luengo agradeció la invitación al su compatriota. “Yo me quedo aquí… contigo siempre maestro”, le dijo la cantante, actriz y productora musical.

“Esto me emociona Demasiado. ¡Esta noche le voy a abrir el show a Alejandro Sanz en el Kaseya Center! Gracias, gracias, gracias @alejandrosanz por brindarme esta oportunidad. Alejandro siempre ha sido de mis artistas favoritos y una de las razones por la cual yo escribo canciones. Desde que tengo uso de razón he escuchado, estudiado y admirado su arte como no tienen idea. No lo puedo creer, estoy muy emocionada. Gracias. Aghhhh. Nos vemos Miaaamiiii”, dijo Joaquina en sus redes.

Sanz, quien ha estado pasando por momentos difíciles en lo personal tras su separación de la cubana Rachel Valdés, ha vuelto a los escenarios con determinación y decidido a dejar atrás sus problemas gracias a su arte y talento.

“Meditar es esa voz que habla desde dentro. Que nos grita y empuja a creer en nosotros mismos. Pero sobre todo, a entender que la vida empieza cada día. Y que la vamos a vivir en cada concierto hasta exprimir la última emoción”, dijo el artista a comienzos de junio en sus redes sociales.

A mediados de agosto, el autor de "Corazón partío" ofreció un concierto en Cádiz, España, en el que se hizo acompañar por dos grandes músicos cubanos, el pianista Chucho Valdés y el cantautor Pancho Céspedes.

Este sábado, en el Kaseya Center, Alejandro Sanz volvió a demostrar que tiene un público fiel que no paró de celebrar su concierto y que se vino arriba con la aparición de uno de los cantantes de Patria y Vida, un tema que sigue vibrando en el corazón de millones de cubanos que desean una Cuba libre.