Más de 20 personas necesitan con urgencia marcapasos en Camagüey

Al menos 20 personas necesitan con urgencia un marcapasos en Camagüey, para poder prolongar sus vidas, según una fuente consultada por la prensa independiente.

La cifra trascendió en una publicación del reportero José Luis Tan Estrada, de Diario de Cuba, quien aseguró que “Camagüey tiene una veintena de personas que necesitan marcapasos para seguir con vida y no hay”, según le reveló una fuente.

Captura de Facebook/José Luis Tan Estrada

En un post en el que puso de ejemplo a dos pacientes necesitados del dispositivo, Tan Estrada lamentó: “Del carajo que tu vida se vaya apagando poco a poco, porque tu país no es capaz de garantizar los recursos necesarios”.

“Y que nadie me venga a hablar que es por culpa del ‘embargo’”, advirtió, y a continuación cuestionó: “Si estas personas fueran los padres, hijos o familiares del Secretario del PCC en Camagüey, de Díaz-Canel o de alguien de la cúpula, ¿correrían con la misma suerte?”.

En una de las fotos aparece una anciana y en la descripción se señala: “Esta abuelita se está apagando como una velita, ya que no hay marcapasos para ponerle”. La publicación, que no indica en qué perfil se hizo, añade: “Pero Dios es grande y misericordioso” y pide a quien sepa de alguien que done un marcapasos llamar a Katty Vega, hija de la señora, al número de contacto +53 54047632.

Captura de Facebook/José Luis Tan Estrada

La otra foto corresponde a un hombre -identificado como Raúl y profesor de física de IPVCE Máximo Gómez Báez-, quien lleva más de dos meses ingresado en el Cardiocentro de la provincia, en espera de que entren los dispositivos a ese hospital.

Según la publicación hecha en el grupo de Facebook Revoltillo Camagüey, el paciente tiene un marcapasos puesto desde hace 11 años y sus pilas se vencieron hace dos meses. “Su salud puede irse deteriorando mientras pasen los días”, advierte la persona que pidió ayuda a través de la red social y proporciona sus números de teléfono para que la contacten (32285017 o +53412765).

Captura de Facebook/Lis Cruz Arango en Revoltillo Camagüey

La aguda escasez de medicamentos y otros insumos en Cuba fuerza a los ciudadanos a pedir ayuda en las redes sociales. Los marcapasos, dispositivos de primera necesidad para pacientes con cardiopatías que necesitan se les estimule el ritmo del corazón, escasean en los hospitales de todo el país. Pero su obtención por las personas no es fácil, como sucede con otros recursos médicos.

El gobierno cubano sostiene que la culpa de esta situación es del embargo (bloqueo) estadounidense, pero las leyes de ese país permiten la importación a Cuba de medicinas e insumos.

Algunos pacientes han logrado adquirirlo y alargar su vida gracias a la solidaridad de otros cubanos que se los han donado.

En el transcurso de este año se han publicado decenas de peticiones en redes sociales de cubanos desesperados por obtener un marcapasos para algún familiar.

Los marcapasos utilizan impulsos eléctricos de baja energía para controlar la frecuencia y el ritmo cardiacos.