Nancy González explica el motivo de su ausencia del programa "Ruta 10"

La ausencia de Nancy González del programa de televisión “Ruta 10” ha llamado la atención del público, por lo que la actriz explicó recientemente que se debe a problemas de salud.

En una entrevista para el portal Cubaactores, la artista compartió que debido a dificultades físicas tuvo que tomar un receso temporal de este espacio.

En un principio pensó que se trataba de crisis cervicales y se sometió a tratamiento y fisioterapia, pero las molestias persistieron, hasta que después de exhaustivos exámenes médicos descubrieron que tenía un tumor benigno cerca de la segunda vértebra cervical que afectaba sus nervios, le causaba dolor y problemas motores.

No obstante, en esas condiciones Nancy cumplió su compromiso con la grabación de la telenovela “Viceversa” y gracias a la ayuda de sus médicos y todos sus compañeros del equipo de producción pudo culminar las filmaciones.

De acuerdo con la publicación de Cubaactores Nancy González se someterá a una intervención quirúrgica y luego de esta espera poder volver pronto al programa “Ruta 10”.

En una entrevista para el medio oficialista Juventud Rebelde, Nancy contó que cuando la directora de este espacio Jennifer Zubizarreta le presentó la propuesta le “generó cierta aprensión, ya que realizar un programa en vivo de lunes a viernes por las mañanas conlleva una energía y una demanda física con la que quizá ya no cuento, o al menos no me siento capaz".

Sin embargo, ella y su colega Jorge Luis López asumieron “el desafío de conducir como dos actores que dialogan sobre un tema con la relajación, naturalidad y espontaneidad que caracterizan una conversación entre amigos”.