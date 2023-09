Gabriel Pierre encamina su vida en Miami

Después de pasar por una etapa difícil en Atlanta, Gabriel Pierre Lazo, figura legendaria del béisbol cubano, ha encaminado su vida en Miami, donde trabaja como camarero en un restaurante.

El periodista deportivo Yasel Porto, identificado en Facebook como DPorto Sports, compartió fotos del estelar expelotero con su uniforme del restaurante brasileño Flama, ubicado en la US One y la 279, en la ciudad de Homestead.

Gabriel Pierre y compañeros de trabajo / Yasel Porto

"Este es el trabajo actual donde está el carismático y no menos estelar exjugador", dijo el reportero.

Según detalló Porto, después de pasar por un momento complicado meses atrás, Pierre ha ido encaminándose poco a poco sin salir totalmente de los problemas que lo han golpeado.

Facebook / DPorto Sports

"Su esposa ha mejorado pero sigue con limitaciones de salud, y ahora viven en Miami después de estar los últimos años en Atlanta", precisó.

"Así que si usted vive en zona y quiere verlo, tirarse una foto, ser atendido por él y hasta apoyarlo como mejor entienda, ya sabe las coordinadas", añadió.

Nacido en Santiago de Cuba en diciembre de 1966, Pierre llegó a Estados Unidos en 2014 con su esposa y sus dos hijos menores.

El recordado tercera base ha vivido en los últimos tiempos en la ciudad de Atlanta, donde atravesó una fuerte crisis personal y familiar debido a que su pareja se enfermó.

En mayo del año pasado, el portal Swing Completo reveló que su mujer tenía "serios problemas de salud".

"No tiene carro, no tiene crédito y por ende no puede financiar nada. Creo que se pudiera buscar la forma de que peloteros retirados o en activo, y todo aquel que quiera pueda ayudar para que al menos puede tener algo básico como medio de transporte. En estos momentos él anda en bicicleta por Atlanta", relató Frank de la Terga, muy vinculado con peloteros retirados y emigrados.

"Ojalá sean varios los interesados en contribuir en tal sentido, ya sean excompañeros, fanáticos y hasta la propia Asociación de Peloteros Cubanos en Estados Unidos, que en teoría también fue creada con ese fin", comentó el periodista Yasel Porto.

Pierre llegó a Miami por primera vez en 2014, tras cruzar la frontera mexicana y solicitar asilo en Estados Unidos. Había salido de Cuba legalmente con su esposa Amarilys Coloma y los dos hijos del matrimonio, con el objetivo de visitar a su hija mayor, que vive en México.

"La decisión de venir a Estados Unidos estaba hecha cuando salimos de Cuba… He sido víctima de marginación, fui apartado sin posibilidades de salir al exterior como entrenador, debido a mis creencias religiosas", confesó entonces el exjugador, que es testigo de Jehová.

"Estoy feliz con dejar atrás la vida muy difícil que llevaba en Cuba y poder darle a mis hijos un futuro mejor en esta sociedad", añadió.

Pierre fue uno de los mejores bateadores cubanos durante más de una década, en la que dio un total de 306 jonrones y 1,577 hits en 18 series nacionales.

Formó parte del equipo santiaguero que obtuvo tres títulos consecutivos entre 1999 y 2001, la recordada "Aplanadora Santiaguera".

A nivel internacional participó en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, el Mundial de 1998, los Panamericanos de 1999, la Copa Intercontinental de 1997 y los Centroamericanos de 1998.