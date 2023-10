Habla madre de niño hallado muerto en La Habana: "¡No fue un accidente!"

La madre de Eudis Yanyel Bueno Bec, el niño encontrado muerto en el habanero municipio de Guanabacoa el pasado viernes, pidió que se haga justicia y manifestó que no cree que lo sucedido haya sido un accidente.

"¡Que se haga justicia y todo el que tuvo que ver con esto, que pague con todo el peso de la ley [...] que la muerte de mi hijo no se quede así, que pague todo el que tenga que pagar", dijo la mujer en declaraciones al periodista Mario Vallejo para Univision.

"¡No fue un accidente, para mí fue intencionalmente! Me lo mataron, me lo asfixiaron porque le cerraron 'el frío' con una aldaba. No estoy de acuerdo con que haya sido un accidente, porque no puede ser un accidente cuando 'el frío' se encontraba cerrado", añadió la madre del menor.

La mujer dijo que la policía de momento "se ha portado bien", que le dijeron que están investigando las causas de lo ocurrido y que la conclusión preliminar tras hacerle la autopsia al menor es que falleció por asfixia, por falta de oxígeno.

En otras declaraciones , en ese caso al periodista Mario J. Penton (America Tevé) a través de la mediación de una familiar de la víctima en EE.UU, la mujer relató que la niña de la vivienda donde apareció el cuerpo de Eudis jugó con el niño, presuntamente lo encerró en el refrigerador, y que a la 1 de la madrugada del día de la desaparición, la menor le dijo a su madre que el niño estaba en ese lugar.

Cuenta que no fue hasta varias horas después, sobre las 6 ó 7 am, que el padre de la familia avisó al padre del niño. Dice que al ver que Eudis estaba sangrando por los ojos y en muy mal estado, ella se desmayó. La familia llevó al menor al hospital, pero era tarde.

La madre de Eudis explica que cuando ella llegó al hospital, ya lo tenían tapado con una sábana. Luego vino la Guardia Operativa y empezaron las entrevistas.

Según su testimonio, quienes están en prisión provisional en 100 y Aldabó son las personas de la casa donde apareció el niño muerto.

El el apartado comentarios de la entrevista, Penton reaccionó con desconcierto a muchos comentarios que arremetieron contra la madre por no estar llorando.

Captura de Facebook/Mario J. Pentón

Este sábado, decenas de familiares, vecinos y allegados del niño Eudis Yanyel Bueno Bec dieron un último adiós al menor en el cementerio de esa localidad.

Mientras más de un centenar de personas caminaban junto a un féretro blanco cargado en andas, un equipo de música reprodujo la canción “Cuna blanca”, tema del salsero puertorriqueño Raphy Leavitt y Orquesta La Selecta, con que la familia quiso despedir al menor.

Yaidier Bec, tío del niño fallecido, expresó ante los congregados en el lugar que esa canción era dedicada a su sobrino, a quien dijo que siempre recordarán como el niño travieso y juguetón que era.

Este fin de semana el gobierno de La Habana compartió una nota en Facebook en la que informó que la causa preliminar de la muerte fue asfixia y que el menor no sufrió violación ni ultraje alguno.

No obstante, la información precisó que la investigación del caso se mantiene en curso. La citada fuente oficial admitió que hay varias personas detenidas, pero hizo un llamado a evitar especulaciones y acusaciones sin pruebas.

En otra publicación, el periodista oficialista Miguel Reyes Mendoza -conocido en Facebook como Miguel Noticias- relató que antes de la trágica desaparición, el pequeño estuvo jugando con otros menores en un pasillo de una casa durante unas dos horas.

Se perdió como a las 11 de la mañana del viernes y fue a primera hora del sábado que un vecino avisó al padre que el niño estaba en su casa, muerto, dentro de un refrigerador roto que tenía dentro ropa y otros objetos dentro. La misma fuente reiteró que el pequeño murió por asfixia, que el cuerpo estaba íntegro y que no tenía síntomas de golpes ni de violación.

Sin embargo, esa información se contradice con otras declaraciones previas que hizo a Martí Noticias la tía abuela del pequeño, Jennifer Bec Sánchez, quien reveló que había tres detenidos y que al menor lo habían golpeado y violado. Bec Sánchez dijo al citado medio que había tres personas detenidas que estaban alquilados desde hace unos dos meses detrás de la casa del niño.