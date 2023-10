Actor de "La casa de papel" vuelve a cargar duramente contra Shakira: "No le he destrozado la vida a mis hijos"

Jaime Lorente, actor de "La Casa de Papel", se convirtió en tendencia la semana pasada por las declaraciones que hizo sobre Shakira en X (antes Twitter).

El intérprete, que dio vida a Denver en la ficción de Netflix, afirmó que la cantante colombiana daba "pereza". Una reacción por parte del actor al estreno de "El Jefe", la canción de la artista con Fuerza Regida en la que volvía a enviarle dardos envenenados a su ex Gerard Piqué...

Ante las palabras del actor español, cientos de cibernautas se volvieron en su contra comparando su carrera musical con la de Shakira para defenderla. Pero lejos de quedarse callado ante la reacción furiosa de los fans de la de Barranquilla, Jaime Lorente, que también es cantante, volvió a cargar contra ella en unos nuevos tweets que más tarde borró.

Captura Twitter

"Mi familia está unida y no le he destrozado la vida a mis hijos haciendo un tema vergonzoso contra mi ex y haciendo que su vida se convierta en un infierno. No hay millones de oyentes que paguen eso. Jiji", dijo en un tweet que ya no está en su cuenta, lo que no impidió que muchos hicieran captura de este mensaje.

Pero no se quedó ahí la controversia, porque el actor respondió a otros usuarios de X atacando a la intérprete de "Monotonía" y "TQG".

Al mensaje de un cibernauta que le dijo que "para hacer historia actuando le faltaba mucho" y más aún para lograr lo que Shakira había hecho en la música, Jaime Lorente replicó: "Mi música es una mierda, pero no le debo nada a Hacienda. Besis". Un mensaje con el que hace referencia a los problemas de la colombiana con la hacienda española.

Por el momento, Shakira permanece ajena a toda esta controversia y no se ha pronunciado al respecto.