¡Adiós definitivo a Anuel! Karol G lleva nuevo tatuaje donde antes estaba el nombre de su ex

Tras terminar su tour por Estados Unidos, Karol G puso rumbo a París, donde se encuentra disfrutando de la Semana de la Moda. Un evento que la Bichota no se quiso perder y desde donde nos ha dejado impresionantes looks para el recuerdo y una gran sorpresa: un nuevo tatuaje donde antes llevaba el nombre de Anuel AA.

Ya vimos que la cantante colombiana estaba en proceso de borrarse el nombre de su ex, Emmanuel (nombre real de Anuel AA). Un grabado que tenía en la mano y que después de difuminarlo, decidió tapar con un nuevo dibujo para no dejar rastro del nombre que antes adornaba esa parte de su cuerpo.

Como mostró Karol G ahora tiene un cuchillo grabado en esa zona. Un dibujo que pudimos apreciar por primera vez en la Gala BoF 500 (Gala Business of Fashion 500) que se celebró en la capital francesa este fin de semana.

Para la ocasión, la intérprete de "El Makinon" lució un vestido negro con una apertura lateral y un detalle plateado en la parte del pecho que le daba una apariencia futurista. Una pieza que resalta la figura de la artista y que complementó con joyas, un sutil maquillaje y su melena rosa y rubia peinada hacia atrás.

Acompañando a la Bichota en este evento estuvo Casey Cadwallader, director creativo de Mugler, quien está detrás del vestido que llevó para esta cita señalada.

Para sus seguidores no pasó inadvertido que el tatuaje con el nombre de su ex ya no esté en su cuerpo y lo celebraron en las redes sociales, donde encontramos mensajes como: "Que bien que por fin ella si cerro ciclo y ese tatuaje creo indica que por fin enterró todo. Qué bien por ella luce radiante", "El tatuaje de su mano ya no existe, por finnn :)", "Los seres humanos estamos en constante evolución. Me alegro mucho que se borre lo que se tenga que borrar" o "Por fin ya está etapa se acabo … no más tatuaje del pelón".