Lamentan muerte de joven bombero en derrumbe en La Habana Vieja: “Siempre estarás entre nosotros”

Amigos y allegados del joven bombero Luis Alejandro Llerena Martínez, fallecido en el derrumbe de un edificio multifamiliar en La Habana Vieja la noche de este martes, lamentaron su trágica muerte mientras ayudaba a rescatar a vecinos atrapados entre los escombros del inmueble.

Llerena, rescatista profesional de solo 23 años, entró al edificio tras un primer derrumbe, junto a otros miembros del Comando 15 del Cuerpo de Bomberos, cuando se produjo un segundo desplome de la edificación, y quedó sepultado por los cascotes.

Amigos y conocidos expresaron, en redes sociales, su dolor por la temprana partida del rescatista y exaltaron la valentía que demostró hasta los últimos momentos de su vida.

En un sentido mensaje, Yoel Ricardo expresó: “Mi hermano, no tengo palabras para expresar esto que todavía no lo creo cuando en horas de la mañana recibí la llamada de tu cuñada que habías muerto tratando de salvar vidas. Siempre te recordaré como el buen muchacho y el gran padre que fuiste para mi hija y que dios te bendiga siempre en cualquier lugar que te encuentres. Siempre estarás entre nosotros y nunca te olvidaremos. EPD”.

Captura de Facebook/Yoel Ricardo

La usuaria identificada como África D Cuba, muy consternada, le dedicó emotivas palabras: “Chiki, asere, estoy en shock todavía con la noticia, todavía no era el momento, fuiste supervaliente hasta el final. Que papá Dios te acoja en su reino. Siempre te recordaremos dando esa guerra y esas pesadeces que formabas en el PC cuando íbamos para la escuela... RIP Alejandro Llerena”.

Captura de Facebook/África D Cuba

Yordan Mendoza Cubillas también lamentó profundamente el deceso de Llerena, al tiempo que apuntó como responsable del trágico suceso al régimen cubano, y criticó que utilicen el dinero “para hacer hoteles y no para construir viviendas y evitar estas tragedias”.

Muy dolido, Mendoza expresó en su post: “La verdad no sé cómo encabezar está publicación. El caso es que me siento muy triste por la pérdida de un muchacho el cual apreciaba mucho y tenía las mejores opiniones de él. El mismo perdió la vida en el derrumbe ocurrido en la noche de ayer en la Habana Vieja (Cuba)”.

Captura de Facebook/Yordan Mendoza Cubillas

“Sé que no es momento para desviar estos temas, pero ¿hasta cuándo vamos a dejar que la dictadura cubana siga siendo causante de las principales desgracias que sufre el pueblo de Cuba?”, cuestionó, y aseguró: ”Esto sucedió por negligencia”.

Mendoza alegó que “en ningún país del mundo se accede a ninguna edificación que sus condiciones pongan en riesgo de manera considerable la vida de los rescatistas. Primero se analiza la situación y las condiciones del lugar donde harán la labor de rescate y ningún capitán de bomberos permite que sus subordinados se arriesguen bajo esas condiciones. Eso se llama negligencia, mal trabajo, falta de recursos y una dictadura que no sirve para más nada que no sea hundir a su pueblo cada día más. Esos cabrones sí tienen dinero para hacer hoteles y no para construir viviendas y evitar estas tragedias”.

Subrayó que “Cuba cada día se hunde más en la mierda de su propio gobierno” y preguntó: “¿Hasta cuándo lo vamos a aguantar? Hoy fue un familiar mío pero mañana puede ser el de cualquier persona”.

En la medianoche de este martes, el edificio multifamiliar ubicado en Lamparilla 362, entre Villegas y Aguacate, en La Habana Vieja, sufrió un doble derrumbe en el que dos personas perdieron la vida, hasta el momento.

Además de Llerena, también falleció la bombera Yoandra Suárez López, de 40 años, a causa de "asfixia, sofocación y compresión toracoabdominal”, según las autoridades de Salud Pública. Suárez era técnica en rescate y salvamento, con más de 11 años en la labor.

Impactantes comunicaciones sostenidas entre los bomberos atrapados en el edificio derrumbado este martes revelaron que, presuntamente, hubo un tercer colapso dentro del inmueble que fue el que, en realidad, dejó sepultados a los técnicos de rescate.

Como consecuencia del siniestro, resultaron lesionados dos vecinos del lugar: Alberto Arias Lores, de 97 años, policontuso con trauma craneal simple; y Eduardo González Rodríguez, de 31, con trauma en antebrazo y mano derecha. Ambos están ingresados en el hospital Calixto García.

Según informes oficiales, se busca el cuerpo de Ramón Páez Frómeta, de 79 años, quien se encontraba en el edificio en el momento del siniestro.