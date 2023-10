Actriz cubana Yeni Martínez espera su segundo hijo: "Agradecida con Dios por este regalo"

La noticia de un bebé en camino siempre es grata para las familias, y la actriz cubana Yeni Martínez está viviendo justamente ese momento en su vida.

La artista anunció recientemente que está esperando su segundo hijo y quiso compartir esa alegría con sus seguidores en redes sociales.

“Mi familia y aquí la razón de mi ausencia por estos rumbos, como ven, vamos a tener un nuevo integrante en la familia y aquí entre nos, me trae de cabeza (todos los síntomas de un embarazo que te puedas imaginar, los tengo yo). No han sido muy buenos días, pero al final, todo es parte del proceso… y la cosa se pondrá mejor”, escribió en una publicación en Instagram.

Junto a fotos de sus pruebas de embarazo, ultrasonido y de su barriguita que ya se nota añadió: “Ante todo, agradecida con Dios por este regalo, con mi familia por el apoyo a pesar de la distancia y con ustedes mis insta-amig@s, por hacerme saber que me extrañaban y quedarse, a pesar de mi ausencia. Prometo estar más activa, aunque sean las hormonas quienes controlen mis redes a partir de ahora. Acompáñenme en este viaje, porque yo ya no me acuerdo de na’”.

Las felicitaciones de sus seguidores en esa red social no se hicieron esperar, sobre todo deseándole lo mejor a ella y su familia en esta nueva etapa.

Además de este bebé en camino Yeni Martínez tiene a su primogénito Antuan de nueve años, y el niño no puede estar más feliz por saberse hermano mayor, al punto de que ya toda su escuela sabe del embarazo de su mamá.

¡Desde CiberCuba nos sumamos a las felicitaciones para Yeni y su familia!