Otro día de apagones en Cuba por déficit de más de 400 MW

Otro día más los cubanos amanecen con el “pronóstico” de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) que les avisa que sufrirán apagones en el transcurso de la jornada, especialmente en el horario pico de este viernes, cuando la afectación en el suministro será de más de 400 MW.

“Se estima para la hora pico una disponibilidad de 2,560 MW y una demanda máxima de 2,900 MW, para un déficit de 340 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 410 MW en este horario”, indicó la empresa estatal en sus redes sociales.

Captura de pantalla Facebook / UNE

La nota informativa de este viernes trae novedades en su redacción, pues reconoce que la víspera “se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación desde las 15:41 hasta las 00:02 horas de la madrugada de hoy, donde quedó restablecida la afectación (08:21 horas)”.

La empresa que dirige Alfredo López Valdés no dijo, como en otras ocasiones, de cuánto fue la “afectación real” y no la pronosticada por la UNE. Además, la confusa redacción no permite saber si el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) se restableció a medianoche o en la mañana de este viernes.

Sea como sea, la UNE indicó que se “encuentran fuera de servicio por avería la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 5 de la CTE Rente; y en mantenimiento la unidad 5 de Mariel y la 6 de Energas Boca de Jaruco”.

Para muchos cubanos, la información de la UNE forma parte de la estrategia del régimen para afrontar la debacle de sus infraestructuras, su falta de inversiones y la crisis generalizada en toda Cuba.

En ese sentido, las averías e incidencias reportadas son vistas con suspicacia como parte de justificaciones de un régimen opaco que se cuida de exponer sus debilidades.

No obstante, la UNE ha venido informando de manera discreta en sus comunicados una realidad señalada por expertos y sufrida por la mayoría de la población, y que no es otra que la falta de combustible que agudiza la crisis energética de Cuba.