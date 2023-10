¡Bomba musical! Farruko, Eddy Lover y La Factoría arrasan con la nueva versión del clásico "Perdóname"

Quince años después del lanzamiento de "Perdóname" de los panameños La Factoría con Eddy Lover, Farruko se une a la ecuación para revivir el clásico con un nuevo toque refrescante y actual que promete sonar mucho esta temporada musical...

Después de adelantar en sus redes sociales el estreno de una nueva versión de "Perdóname", el trío de artistas lanzó la canción en todas las plataformas digitales el viernes 6 de octubre después de presentar la canción en el escenario de los Latin Billboard 2023.

Los intérpretes se subieron a la tarima del Watsco Center en Coral Gables, Florida, deleitando al público con "Perdóname". Aquí su esperada actuación:

La canción original fue estrenada en 2008 y se convirtió en un clásicos que dio la vuelta al globo. Ahora, la nueva versión mantiene la esencia del ritmo y de la letra en la que La Factoría se niega a perdonar a su ex...

"No es culpa mía que tú no la tengas clara, yo no soy mala, fuiste tu la rata de dos patas", canta la panemeña, haciendo referencia a la canción de Paquita la del Barrio.

El videoclip del nuevo "Perdóname" junto a Farruko está arrasando en Youtube, donde supera el millón de reproducciones. En el tablón de comentarios del vídeo oficial también encontramos un sinfín de mensajes que aplauden el resultado de la unión y la remezcla del clásico, confirmando que estamos ante una bomba musical.

Aquí te dejamos la canción original: