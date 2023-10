Activista Welsy Cruz pide asilo político en frontera de Estados Unidos y México

La activista cubana Welsy Cruz, conocida en las redes sociales por su apoyo a los presos del 11J y sus críticas al régimen, se encuentra en la frontera de Estado Unidos y México para pedir asilo político.

Hace cerca de un año que Welsy abandonó Cuba y comenzó una dura ruta migratoria para llegar a Estados Unidos. En entrevista con Mario J. Pentón, la mujer contó los trabajos que ha tenido que enfrentar tras salir de su país bajo presión de la Seguridad del Estado.

"Soy aquella enfermera que dentro de Cuba siempre luchó por la libertad, por el cambio de sistema. Llevo un año fuera del país, en el destierro. Ha sido muy duro para mí, me enfermé, he dormido en las calles, he pasado frío, pero no quiero causar lástima", dijo y aseguró vivió una etapa de aprendizaje que la ha hecho más fuerte.

Esta cubana se desempeñaba como enfermera del servicio de urgencias oncológicas del Hospital Universitario Vladimir Ilich Lenin de Holguín. Fue expulsada de su centro de trabajo por manifestarse el 11 de julio de 2021 pidiendo un cambio político. Es una de las voces femeninas más conocidas en la oposición.

Hace un año viajó de Cuba a Guyana y desde ahí a México, donde se encuentra en una situación de vulnerabilidad, en la frontera con Estados Unidos, pidiendo ayuda para lograr su proceso de asilo político.

"Nunca vieron a Welsy pidiendo ayuda, ni una recarga, ni nada, pero hoy tengo que quitarme esa vergüenza y lo tengo que hacer, porque estoy a las puertas de la libertad. Tengo visita aprobada pero no tengo el dinero para los pasajes por eso estoy pidiendo ayuda", dijo.

Dirigió su mensaje al exilio cubano, a quienes la apoyaban en sus directas desde Cuba, protestaba en las calles de la isla o cuando fue tantas veces detenida y golpeada por la Seguridad del Estado. "Por favor, le pido a toda persona que pueda, ayúdenme a entrar a Estados Unidos", expresó conmovida.