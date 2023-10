Pikete: Nueva colaboración en camino de El Chacal y El Carli

Con una foto en la que posan sentados en un sofá ante varias modelos vestidas en bikini, El Carli anunció un nuevo tema en colaboración con El Chacal.

"Los Demonios de la fama", comentó el joven reguetonero en su post, donde avisó que "Pikete" vería la luz pronto.

Luego, a través de las stories pidió a sus seguidores que etiquetaran a El Chacal para que soltara "el palo" que tienen.

Instagram stories / El Carli

El Carli y El Chacal ya han colaborado en otro tema, "Verano Permanente", de Osmani García, en el que también intervino Jacob Forever.

Agradecido por los pasos dados y los éxitos que va sumando en su trayectoria se ha mostrado El Carli en más de una ocasión en sus redes sociales.

"Un chamaquito humilde que está viviendo lo que algún día soñó. Gracias Latin Billboard vamos a romper esos premios", dijo hace cuatro días junto a una imagen que mostraba que era uno de los invitados a la gala, celebrada en Miami el 5 de octubre pasado.

"Sin darme cuenta ya logré cosas que antes decía 'algún día. A mí me pueden juzgar, criticar, no apoyar, catalogar de que no estoy pegado y otra muchas cosas más que hacen que una persona se desanime, pero a mí nada de eso me quita el sueño y las ganas de sacar a mi familia hacia delante", dijo a principios de septiembre pasado.

"Yo soy un ser humano acabado de cumplir 24 año, tengo la sabiduría y la juventud para cumplir todo lo que quiera, sigo viviendo feliz al máximo cada experiencia y aprovechando todo el tiempo que puedo al lado de mi familia, pues eso es algo que no se puede comprar so que de nada les vale compañero, hasta en su música a veces se siente el vacío que llevan yo ahora mismo soy la persona más feliz del mundo", añadió en su extensa reflexión, que cerró con un mensaje de optimismo y motivación para quienes comienzan.

"No olvides que puedes empezar tarde, comenzar de nuevo, estar inseguro, actuar diferente, probar y fallar y aún así tener éxito. Consejo que les doy celebra tus propias victorias, porque nadie más que tú mismo sabe lo que te costó lograrlas", dijo junto a varias fotos.