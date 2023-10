Yordenis Ugás defiende a Yotuel: "Todos podemos cambiar"

El boxeador profesional cubano Yordenis Ugás salió en defensa del cantante Yotuel Romero, a quien algunos cubanos critican en redes sociales como un “oportunista”.

En una directa de sus redes sociales, Ugás respondió a una seguidora que hizo un comentario crítico sobre el músico, quien es uno de los autores de Patria y Vida, además de ser uno de los activistas con más visibilidad entre los que reclaman un cambio y democracia en Cuba.

“Yotuel. En Cuba gritabas Patria y Muerte porque te convenía; ahora en EE.UU. gritas Patria y Vida porque te conviene. Jiiiiii, doble moral, hipócrito [sic]”, dijo la usuaria identificada en redes como Annia Rmp, cuyo perfil crea y replica contenidos típicos de los simpatizantes del régimen cubano.

A ella se dirigió con mucho respeto el boxeador, a pesar de las publicaciones irrespetuosas y propias de "ciberclarias" de la cubana, que dice residir en Alemania.

“Todos podemos cambiar. Nunca es tarde para cambiar para Bien”, le dijo Ugás en su directa, rompiendo una lanza por Yotuel y su compromiso por la libertad y la democracia en Cuba.

Ugás consideró que se equivocan aquellas personas que defienden mantenerse atrincherado en sus ideas, y que valoran como una "traición" o “doble moral” asumir otras perspectivas en la vida. O aquellos que exigen silencio a los demás, acusándoles de no haber hablado “antes”, cuando estaban en Cuba.

“Los cubanos estamos tan equivocados, que si no hablaste antes, no puedes hablar ahora… No, para ser libres necesitamos de millones de cubanos que cambien de opinión, de millones de cubanos que se den cuenta de la Verdad”, escribió el pugilista en sus redes.

Además, el boxeador mostró su agradecimiento a Yotuel por la canción que escribió y se convirtió en himno para los cubanos que quieren Libertad. “Cómo cubano me siento agradecido cuando una figura pública, toma su plataforma, su momento, para hablar sobre nuestra comunidad, para hablar sobre nuestro país”, dijo.

“Él [Yotuel] hizo una canción, ha estado comprometido al 100% con el exilio, con la libertad de nuestro país, ha sido un embajador increíble y solamente hay que tener respeto por él, porque es un gran activista”, afirmó.

Recordando su pasado como integrante del equipo nacional de boxeo (hace 15 años), Ugás sugirió que todos tenemos un pasado, y que no hay nada malo en ser crítico con nuestras ideas y actos.

“Todos tenemos derecho a cambiar. Nadie tiene la Verdad en la mano. Nadie tiene por qué cuestionar el cambio de nadie… Si los 11 o 9 millones que hay en Cuba nunca van a cambiar, entonces nunca vamos a tener un país, siempre vamos a ser exiliados y siempre Cuba va a ser lo que es hoy día”, razonó el boxeador.

Yotuel, que acompañó a Ugás en su salida al ring en su pelea contra Mario Barrios mientras cantaba Patria y Vida, se mostró orgulloso de haber escoltado al campeón, a pesar de no haber conseguido la victoria.

Un campeón, dijo Yotuel, es “alguien que representa mucho más que su propio éxito, alguien que convierte en ventana cada asalto para visualizar la libertad de los suyos en la isla”.

“Por eso eres increíble y por eso nuestro pueblo no tendrá cómo agradecerte. GRACIAS por dejarnos en alto, a pesar de las cicatrices. Todos te admiramos hermano. Porque eres un CAMPEÓN con corona o sin corona, como dijeron ayer muchos medios de comunicación”, añadió.

Tras su derrota ante Barrios, Ugás dejó entrever la posibilidad de retirarse del boxeo profesional. “Mi familia ya no quiere que esté en esto”, dijo el campeón, asegurando que su retirada del cuadrilátero no significaría el final de su activismo por la libertad de los presos políticos y de los cubanos oprimidos por la dictadura.