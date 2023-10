El Charly propone matrimonio a su novia: "No saben lo feliz que estoy siendo"

¡Boda en camino! El cantante cubano Carlos Coronado, El Charly, sorprendió y de qué manera a su novia Katherin Calejo con una romántica propuesta de matrimonio que ha convertido a la chica en la envidia de todas sus fanáticas.

El integrante del popular dúo cubano Charly & Johayron compartió en sus stories de Instagram el video de este momento super especial en la vida de ambos con la canción “Mi lugar favorito” de fondo.

Captura Instagram / El Charly

En las imágenes se ve al artista en un restaurante junto a su pareja y cuando saca la cajita con el anillo la cara de asombro de Katherin no tiene precio, pero el abrazo de ambos fue muestra más que suficiente de su felicidad.

El reguetonero no puedo escoger mejor fecha para su propuesta, pues la joven estaba celebrando su cumpleaños, por lo que en otra publicación le escribió: "Conocí a una persona que realmente me hace bien, con la que nunca me quedo sin tema de conversación y podría ver todos los días sin aburrirme y no saben lo feliz que estoy siendo".

Captura Instagram / El Charly

En su perfil en esa red social la joven compartió varias fotos en brazos de su pareja y enseñando el precioso anillo a la cámara.

“I said yes”, escribió en la descripción al post para dejar claro que había aceptado la pedida de mano de El Charly.

En los comentarios ambos recibieron decenas de felicitaciones y aunque todavía la pareja no ha anunciado cuándo será la boda, son muchos los que desde ya están a la expectativa.

¡!Felicidades por su compromiso!