"Esto apenas comienza": Karol G y Ovy On The Drums preparan nuevos éxitos musicales

Karol G y Ovy On The Drums

Karol G está imparable. Después de haber finalizado su tour por Estados Unidos y antes de empezar el de Latinoamérica, la Bichota está preparando más munición musical para deleitar a sus seguidores. Así lo reveló su productor de cabecera, Ovy On The Drums, quien colgó dos instantáneas en su Instagram advirtiendo que "esto apenas comienza". Unas palabras que solo pueden significar que hay más éxitos musicales en un futuro cercano...

El productor colombiano, de nombre real Daniel Oviedo, compartió esta semana una imagen en la que aparece con su amiga Karol G en el estudio de grabación. "¡¡¡Esto apenas comienza!!! Vamos con todo, @karolg", escribió al pie de la publicación, anunciando así que vienen con más canciones.

Los fans de la Bichota se mostraron emocionados por la publicación de Ovy On The Drums, y muchos cibernautas piden que sea "Verano rosa" la canción que lancen próximamente.

Según desveló Karol G a la revista Rolling Stone, "Verano rosa" es su próxima colaboración con Feid, su novio y uno de los artistas más aclamados del panorama musical actual.

"No estaría nada mal que fuera verano rosa", "Jay yo presiento que es verano Rosa", "¡Que sea verano rosa porfavoooor!", "Excelente equipo no cabe dudas, siempre en la cima. Felicidades siempre bellos", "Karol no descansa" o "Otro hit viene en camino", son algunos de los comentarios que se leen al pie de la publicación.

Por ahora habrá que esperar para ver con que nos sorprenderán Ovy On The Drums y Karol G, pero algunos cibernautas han visto señales que indicarían que "Verano rosa" estaría más cerca que nunca de ver la luz...

Pero aunque todavía queda por descubrir con qué nos sorprenderán los dos artistas, seguro que será un hit. Y es que para nadie es un secreto que ella y Ovy On The Drums han encontrado la fórmula del éxito juntos.

Este 2023 ha estado cargado de grandes logros para Carolina Giraldo, nombre real de Karol G, que sacó Mañana Será Bonito y Mañana será bonito (Bichota Season).