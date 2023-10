Cubano refuerza seguridad en su casa por incremento de robos en Guantánamo: "A esto nos llevaron"

Un cubano identificado en Facebook como Joseph Powell Smith debió enrejar su vivienda en la provincia de Guantánamo ante el alarmante incremento de los robos en ese territorio.

"A esto nos llevaron los ladrones en Guantánamo. Imaginen el costo y de policía nada", dijo en una publicación de Facebook, donde muestra el enrejado total de su portal.

El internauta convocó a otros vecinos que hayan sido víctimas de robo describir el hecho en las redes "con precisión y certeza, sin pasión ni política", para dar una dimensión del fenómeno y demostrar la ineficiencia de la policía.

Hace un mes este usuario fue víctima de un robo presuntamente en su vivienda donde por una ventana los delincuentes extrajeron un TV pantalla plana de 36 pulgadas, una olla eléctrica universal, un ventilador de pared y un cuchillo de 10 pulgadas.

Publicación en Facebook

Contó que el hecho se produjo entre las 2 y 3 a.m. pues a las 3:20 la asistencia al baño de una de las residentes en la casa hizo notar estas faltas.

"A las 3:30 a.m. se llamó a la policía, una compañera informó que estaban atendiendo otro caso. Se repitió la llamada a las 6 a.m. luego a las 10 a.m y por último a más 2 p.m. Alrededor de las 12 a.m. se presentó el equipo de criminalística que a duras penas levantaron algunas huellas que el perro siguió hasta muy cerca de la vivienda (2 cuadras), allí el can concluyó su trabajo pasada la una de la madrugada del siguiente día", explicó.

Dijo que este proceder garantiza la impunidad para los ladrones, que aparentemente ya saben "que el departamento de criminalística posee un solo vehículo con un único equipo, que después de 12 horas de un hecho delictivo es poco probable encontrar huellas válidas, y que Criminalística es efectiva y puntual cuando hay muerto".

Agregó que también incide en los altos niveles de impunidad que "los bienes privados no son prioridad para la policía. Que los CDR no hacen guardias. Que el jefe de sector no tiene el potencial delictivo de su zona, anda a pie, no tiene teléfono o equipo de microondas. Que los registros y detenciones a presuntos delincuentes no se hacen en horario nocturno salvo causas mayores".

El usuario siguió enumenrando que para que un supuesto ladrón sea detenido y procesado se necesita 7 testigos, y si es atrapado infraganti, luego sale libre bajo fianza que paga con lo que robó o mediante reventas e ilegalidades".

"Estas son entre otras los elementos que hacen impunes e inmunes a los que roban", sentenció.

En fechas recientes varias noticias evidencian que Guantánamo vive una ola de violencia sin precedentes.

El pasado mes de septiembre guantanamero Freddy Durruthy, subcampeón paralímpico de Pekín 2008, denunció que un ladrón le robó todo su salario del mes en la piquera de 1ra Sur y Martí, en Guantánamo.

También fue asesinado en su casa un fotógrafo guantanamero, por ladrones que sustrajeron de su vivienda dos motos, equipos profesionales y dinero.

Hace tres semanas otro caso de violencia estremeció a la provincia, cuando una madre y su hijo de 23 años, fueron asesinados por un individuo que ya está detenido y bajo custodia de la policía.

El periodista oficialista Miguel Reyes Mendoza, conocido como Miguel Noticias, informó sobre este crimen en Guantánamo. Confirmó que la mujer y su hijo fueron asesinados en la casa donde vivían, a manos de una tercera persona.