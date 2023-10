Ómnibus impacta contra un auto en calle de Santiago de Cuba

Un ómnibus, que presuntamente pertenece a las Fuerzas Armadas (FAR), impactó a un carro particular marca Moskvitch en Santiago de Cuba este jueves.

En el grupo de Facebook Accidentes de Buses y Camiones, un usuario reportó el choque de la guagua, marca Diana, contra el Moskvitch y señaló que el conductor del autobús iba en estado de embriaguez.

"Chofer de la Diana en estado de embriaguez golpeó al Moskvitch por detrás", comentó el usuario. Adjuntó dos fotos donde se puede ver la presencia de la policía en el lugar de los hechos y el estado en que quedó el vehículo privado, sin carrocería en la parte trasera.

El accidente tuvo lugar en el poblado de Santo Tomás, en el municipio Santiago. Hasta el momento no se reportan pérdidas de vidas humanas pero sí hubo pérdidas materiales, que pueden representar una gran cantidad de dinero para el propietario del Moskvitch.

En los comentarios a la publicación un usuario de Facebook dijo que el autobús pertenece a las FAR . Otro señaló que el chofer de la Diana "aunque no estuviera en nota pierde la pelea" legal en este caso porque en el accidente él dio por atrás al carro particular. "Es jaque mate", dijo.

Esta semana otro Moskvitch quedó volcado en la carretera que pasa por la presa Ejército Rebelde, en La Habana. El accidente ocurrió cuando el chofer perdió el control del vehículo, en el municipio Arroyo Naranjo.