Realizador cubano Freddy Loons denuncia robo de sus equipos de filmación

El conocido realizador Freddy Loons denunció a través de sus redes sociales el robo en su propia casa en Cuba de sus equipos de filmación.

En su cuenta en Instagram el fotógrafo y director de cine pidió a sus seguidores que compartieran lo sucedido y dijo que ofrecerá recompensa por cualquier información que puedan ofrecerle.

“Ayer me robaron en mi casa mis equipos de filmación para trabajar ya todo el mundo está enterado de esos equipos porque en Cuba solo yo tenía ese equipamiento”, explicó Loons en su publicación.

No obstante, el realizador aseguró: “Me habrán quitado mis herramientas pero no la vida ni el talento. Así que me levantaré mientras pidan videos de Freddy Loons”.

Entre los equipos que le robaron están una cámara Canon R5 C y una Laptop HP “Omen”, además de una mochila.

El artista audiovisual es muy reconocido en la isla por ser el creador de videoclips que han sido grandes éxitos musicales.

Hace varios años estuvo detrás de producciones para populares cantantes cubanos que hacen carrera en Miami como Lenier Mesa, El Chacal, Jacob Forever, El Micha, Yulién Oviedo, Diana Fuentes, entre otros.

Videos de Charly & Johayron que han gustado sobremanera al público también tiene la factura del cubano, “Mi Mentirosa”, “Mi lugar favorito”, “Montaña rusa”, “Im-perfecta”, el último “Mi Vieja”, todos éxitos rotundos.

Otro reguetonero cubano que está en alza, Mawell, acaba de estrenar un segundo videoclip de su exitazo “La Triple M”, y justamente Freddy Loons estuvo a cargo de la dirección de fotografía.

El pasado agosto trascendió que Alejandro Cuervo estaba filmando una nueva película, una producción de cine independiente en la que Loons forma parte del equipo de realización.