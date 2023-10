Jenny Sotolongo, "la niña de las tribunas", pide libertad para Cuba

La cantautora cubana Jenny Sotolongo, aquella niña que en la década del 90 se hizo muy conocida por su participación en las tribunas abiertas cuando el caso de Elián González, pide ahora libertad para su patria.

Jenny, quien reside en Estados Unidos, dijo en su muro de Facebook que muchas personas le han pedido que escriba una canción sobre la crisis social, económica y política del pueblo cubano, y que hable sobre la libertad.

"Me siento muy motivada para hacerlo, porque estoy trastocada a profundidad por la desgracia que hemos vivido por tantos años los cubanos y que aún no termina", señaló.

"Si esa canción va a servir quizás para que mi pueblo pueda de alguna manera tener más fuerza, para que pierda el miedo de opinar, de protestar, de pelar por sus derechos y por lo que quiere, pues yo con más ahínco la escribiré", añadió.

La joven recordó que ya hay canciones muy valiosas con ese propósito, y citó en especial "Patria y Vida", que para ella se ha convertido en un himno y un grito de lucha para los cubanos.

La cantante de 34 años aclaró que nunca se ha pronunciado sobre este tema por varias razones, pero sobre todo porque ha visto que el manifestar pensamientos políticos pone a discutir a los cubanos, al punto de que muchos se humillan unos a otros.

"He recibido en varias ocasiones algunos ataques y ofensas por ser yo la niña que hace 24 años cantó en la tribuna, que ojo, no fui la única, pero por algún motivo, siempre he estado muy marcada como la más representativa o la más notable en este contexto", reveló.

Jenny señaló que las tribunas abiertas forman una parte muy importante de su vida y que no se arrepiente de nada.

La ex "niña prodigio" de la canción cubana, nacida en Ciego de Ávila y madre de dos niñas, ha desarrollado una fructífera carrera fuera de su país, que incluye conciertos, discos y participación en realitys de televisión y concursos en Estados Unidos y Europa.

En enero de este año dedicó una canción a la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba, que según dijo, ha sido una gran bendición en su camino.

En 2017, participó en un show de tributo a la desaparecida Selena Quintanilla, "una de las experiencias mas lindas e interesantes que he tenido en mi carrera musical".

Al año siguiente, cumplió un viejo sueño al conocer al popular músico mexicano Marco Antonio Solís, quien se encontraba entre el público en uno de sus conciertos en Las Vegas.

"Ayer, mientras cantábamos, descubrí a uno de mis favoritos en la audiencia: el maestro Marco Antonio Solís", escribió Sotolongo en un post en Facebook, donde agradeció al músico "por su sencillez y cariño".