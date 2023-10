Osvaldo Vázquez no irá a la II Liga Élite porque el INDER no garantizó el transporte: "Es una falta de respeto"

El receptor avileño Osvaldo Vázquez no participará en la segunda edición de la Liga Élite del Béisbol porque el Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación (INDER) no le garantizó el transporte para viajar a Santiago de Cuba.

Osvaldo explicó que decidió no ir a la competencia porque las direcciones deportivas competentes no coordinaron su viaje y él tendría que hacerlo por sus propios medios, algo que no estuvo dispuesto a aceptar.

"No hubo transportación, no hubo la comunicación de la dirección del INDER, de mandarnos a buscar en un taxi, en un carro, en una guagua, simplemente teníamos que ir nosotros mismos a la terminal y sacarnos los pasajes para poder llegar a Santiago", dijo al reportero Noel David Suárez.

El pelotero recalcó que estaba dispuesto a viajar a Santiago desde que el entrenador de las Avispas, Eddy Cajigal, lo pidió como refuerzo para el equipo, pero no en esas condiciones.

"Con esa mala comunicación, no. Hace días también fue Arencibia desde Pinar del Río a Sancti Spíritus en botella. Creo que eso es una falta de respeto y de ética. Si se llama la segunda liga es porque es una liga que a va estar fuerte... Y me decidí a no jugarla", reiteró.

Osvaldo Vázquez, que en julio fue seleccionado el mejor receptor de la 62 Serie Nacional, fue el primer refuerzo solicitado por el director de los santiagueros.

El avileño, que ha integrado varias veces la selección nacional, terminó la temporada regular con average de 300, porcentaje de embasado de 573 y de embasado más slugging de 1005, sumado a 15 jonrones y 47 remolques, según el sitio oficial del béisbol cubano.

"Así como Vázquez, los lanzadores Vladimir García y Luis Alberto Marrero, y el jardinero central Liosvany Pérez, declinaron participar en el torneo que empezará el próximo mes de noviembre", informó el semanario Invasor.