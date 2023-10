Blanca Rosa Blanco celebra el cumpleaños de su mamá: "Cada vez tienes más fuerzas y nuevos sueños"

Blanca Rosa Blanco hizo pública una hermosa felicitación para una persona muy especial que este 21 de octubre está de cumpleaños: su mamá.

Junto a una foto de ambas la actriz cubana escogió las palabras más lindas para dedicarle a quien le dio la vida.

“Mi madre cumpliendo años hoy. Ella misma prefiere no recordar el número. No es más que un número mami. Tú no tienes edad. Tú cada vez tienes más fuerzas y nuevos sueños. Tú convertida en la inspiración es poco. Tú no consigues bajar el optimismo. Contaminando cada segundo el pensamiento inquieto y la búsqueda infinita”, escribió la artista.

“Hoy celebramos juntas. Hoy vuelves a decirnos que vale la pena cada amanecer. No ha sido fácil para ti. Pero aquí estás: Tan fuerte. Tan capaz de dar lecciones de todo tipo. ¡Feliz día de cumpleaños! Me quedan cenas y despedidas. Pero aquí estoy cada vez para ti y así nos tenemos”, culminó Blanca Rosa su texto.

En la instantánea se ve a madre e hija sonriendo y a la más joven con una copa de vino en la mano; pero algo resalta a primera vista y es el parecido innegable de la actriz a su mamá.

En los comentarios al post, decenas de seguidores se sumaron a las felicitaciones para su progenitora.

Hace unas semanas Blanca Rosa Blanco estaba en México y en la capital del país azteca disfrutó de un momento único al conocer a Ricardo Montaner en uno de sus conciertos.