Cubanos en Estados Unidos con I-220A han comenzado a recibir parole sin solicitarlo

En las últimas horas, algunos cubanos que tienen el formulario I-220A (Orden de libertad bajo palabra) empezaron a recibir por parte de ICE -sin solicitarlo- un parole interino, es decir, un documento que les permitirá aplicar a la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano.

Hasta el momento no hay una directiva oficial del gobierno sobre a quién lo otorgarán y a quienes no, ni tampoco cuál es el criterio o la guía que están siguiendo las autoridades para entregar tal documento, según explicó el abogado José Guerrero en declaraciones al periodista Daniel Benítez, para Univision.

"Es una tremenda noticia para esas personas que han recibido este parole. Es un cambio de 180 grados porque esas personas ya podrán demostrar que tienen un parole", apuntó el letrado.

El testimonio de los que hasta el momento han recibido el documento revela que algunos lo están recibiendo con carácter retroactivo, es decir, con la fecha en que arribaron a territorio estadounidense.

En otros casos el parole les ha llegado simplemente con la fecha actual, aunque José Guerrero advierte que en tal caso es una buena noticia igual.

"No importa, aunque no sea reatroactivo como quiera vas a poder aplicar a la residencia, o si no aplicaste... como quiera vas a cumplir con el requisito del parole para fines de residencia por la ley de ajuste cubano", aclaró el abogado.

Aseguró a los afortunados, además, que el parole interino es real, no es un fraude, y que es documento que ICE tiene la potestad de emitir.

Guerrero explicó que de momento no se tiene noticia de que hayan sido muchos los cubanos que han recibido el documento y llama a esperar, a tener paciencia a ver si el gobierno se expresa para aclarar los criterios que están siguiendo

A la pregunta de qué hacer si alguien que recibe el parole interino ya había aplicado a la residenciba, el abogado aconsejó enviar el parole interino recibido al servicio de Migración.

"No está claro que lo vayan a recibir todos, aunque es la esperanza", concluyó el letrado, que hizo hincapié en que los interesados no se desesperen y no sean víctimas de fraudes.

La entrega por parte de ICE de los parole interinos llega a poco más de un mes de que la Junta Superior de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos desestimara la opción de considerar el formulario I-220A como documento a través del cual se pueda acceder a una residencia migratoria legal en el país.

El fallo se convirtió en una derrota para los miles de inmigrantes cubanos que han entrado través de la frontera sur desde finales de 2021 e intentan regularizar su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano, quienes en principio deberían continuar con sus casos de asilo a través de las cortes estadounidenses.

Aún así, la batalla legal por el reconocimiento de la I220-A podría todavía continuar en el Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito (Alabama, Florida y Georgia) y, finalmente, en la Corte Suprema de Estados Unidos.

En los últimos meses, una cantidad creciente de cubanos que fueron liberados con el formulario I-220A han insistido en que se les reconozca su entrada a Estados Unidos.

Quienes llevan más de un año y un día en Estados Unidos no pueden aplicar a su residencia a través de la Ley de Ajuste Cubano porque dicha ley establece el parole como un requisito, no la I-220A.

El gobierno de EE.UU. le otorga la I-220A a ciertas personas que han estado detenidas y después liberadas por oficiales de inmigración.

En los últimos meses en varias ocasiones decenas de cubanos se han reunido frente al famoso restaurante Versailles, en Miami, para exigir el cese de las deportaciones hacia Cuba y pedir la regularización para quienes obtuvieron un documento I-220A al entrar a Estados Unidos.