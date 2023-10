Gianluca Vacchi y Sharon prepararon espectacular fiesta temática de cumpleaños a su hija Blu

El tiempo pasa volando, y sino que se lo digan a Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca que acaban de celebrar el tercer cumpleaños de su hija Blu Jerusalema, que nació el 27 de octubre de 2020. Y al igual que años anteriores, los felices papás prepararon una gran fiesta para su niña, que se convirtió en una exploradora y también en una princesa en su gran día.

Gianluca y Sharon recrearon un safari africano en el jardín de su mansión en Bolonia (Italia) y ellos mismos se vistieron de expedición con el estilismo perfecto para la ocasión. Los tres llevaron ropa de color blanco y marrón a juego. ¡Totalmente ideales! Pero más allá de sus looks, lo mejor de todo fue la fiesta, a la que no le faltó detalle.

Estatuas de leones, jirafas, cebras y más animales ambientaban el lugar. Además, contaron con diferentes actividades para entretener a la cumpleañera y a sus invitados. Incluidos pasteles y muchos elementos personalizados para la ocasión.

Pero además de irse de safari africano, también hubo tiempo para convertirse en princesas y príncipes de cuento.

Sharon y su hija se vistieron de Blancanieves, que parece ser la princesa favorita de Blu, y el orgulloso papá se vistió de príncipe y junto a otros invitados recrearon algunas escenas del clásico cuento. Desde luego, un día que no olvidarán.

De este día mágico que vivieron nos dieron un vistazo en sus redes sociales, donde también colgaron sus dedicatorias de cumpleaños para Blu, que es el centro de las vidas de sus papás.

"Feliz cumple vida mía, nunca pensé que hubiera podido amar tan profundamente. En estos días solo quisiera poder tener a mi lado a mis padres para que pudieran verte y abrazarte aunque solo un minuto. Ellos serían orgullosos de ti y de la familia que hicimos con tu mamá. A ti dedico cada sueño y cada esperanza de mi vida", escribió el multimillonario italiano.

La modelo venezolana, por su parte, dijo: "Estos tres años han sido los más hermosos de mi vida. Siento que fue ayer que llegaste y al mismo tiempo siento que te he tenido toda mi vida. No sé como vivía antes de ti. Gracias por ser tan especial y escogerme como mamá. Te prometo tratar de ser la mejor mamá que puedo ser para ti. Te amo, por siempre mi ángel Blu.

Gracias @gianlucavacchi por darme el regalo más hermoso de la vida. Somos tan afortunadas de tenerte. No pude escoger un mejor padre estoy tan orgullosa del maravilloso papito que eres. Te amamos".

¡Felicidades!