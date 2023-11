Eduardo Antonio muestra el antes y el después de su operación estética

Luego de haber mostrado este martes su nuevo rostro tras haberse sometido a una cirugía estética, Eduardo Antonio acudió a las redes sociales para agradecer al equipo médico y compartir una elocuente comparativa del before/after.

Mediante un collage que lo muestra de perfil, inicialmente con el típico gorro antes de entrar al salón y las líneas en su rostro marcadas por el cirujano, y luego con cómo luce en la actualidad, El Divo de Placetas aseguró que la cirugía para él había sido muy exitosa.

En el post añadió también una foto donde se le ve en la camilla del salón rodeado por el team médico.

Las reacciones de sus seguidores, que no han dejado de apoyarlo en estos meses, sobre todo, luego de que después de haberse operado el rostro debiera ser intervenido nuevamente de urgencias por una diverticulitis, no se hicieron esperar y muchos celebran no solo su renovada y juvenil apariencia sino verlo recuperado, feliz y con toda la energía del mundo para seguir dando de sí como artista y como persona.

"Bellísimo mi amiguito bendiciones, quedaste excelente"; "Así te recuerdo cuando yo era una niña en Placetas! Quedaste fenomenal!!"; "Super. Bendiciones. Qué bien. Bonito trabajo"; "Tremendo cambio"; "Precioso y excelente cambio sin modificar o tu belleza natural"; "Wao la diferencia es abismal quedaste de película bendiciones mi corazón eres un ser único", se lee entre los mensajes de sus fans.

El próximo 5 de noviembre será también un día muy especial para El Divo de Placetas, cuando vuelva al escenario en su habitual show de El Tamalazo, un regreso por todo lo alto que contará con varios artistas invitados, como Heydy González, Andy Vázquez, Omar Francos, entre otros muchos.

“Yo sé que muchos ya querían volver a verme, ya estoy de regreso con nuevo rostro, con más energías, con más felicidad. El tiempo malo se fue, el que viene ahora es de música, es de sonrisas, es de vida”, dijo este martes Eduardo Antonio en su primera aparición pública con el rostro descubierto, una idea que confirma que tras las malas horas vividas, se encuentra con toda la actitud abrazando la buena suerte y todo lo que le depara el destino.