Viral: Candyman improvisa con nombres de artistas urbanos cubanos

Repaso para otros artistas urbanos y derroche de su talento para improvisar dio Candyman para Destino Talk en su nuevo proyecto "Free Talk"

"Este hombre no es humano. Candyman es otro nivel", dijo en sus redes sociales el conocido influencer dominicano Dany Pérez, al compartir un fragmento del programa, colgado íntegramente n Youtube.

En el programa, donde Candyman habló de sus orígenes, sus inspiraciones y modelos musicales y demostró que lo mismo rima con ritmos jamaicanos, reguetón, hip hop, que dembow, respondió a un pedido del presentador de improvisar tomando como pie el nombre de otros artistas cubanos.

"Te voy a dar cinco nombres y tú me tienes que improvisar con cada uno de esos nombre algo", le dijo antes de decirle los artistas que -finalmente- fueron más de cinco.

Aldo, Yomil, El Taiger, Lenier Mesa, El B, Gente de Zona, El Micha, Eddy K, Gente y Chocolate fueron los nombres escogidos que fueron blanco de las arremetidas verbales de Candyman o de reconocimientos por sus trayectorias.

"La acaba de partir", dijo el presentador tras escuchar cómo respondía uno tras otro a los nombres que le iba dando.

Las reacciones a sus improvisaciones del cubano, 'pionero del reguetón', no se hicieron esperar y tanto en Youtube como en Instagram le llovieron los elogios:

"Candyman es un talento solo necesita un buen enfoque, hacer más música y un grupo de trabajo enfocado"; "Señores en serio el que sabe de música sabe que este hombre es el mejor hay que dársela"; "Si fuera productor sin pensarlo te firmo. Candyman talento puro"; "Caballeros este hombre domina todos los estilos es una fiera de verdad eso es tener talento"; "No hay otro artista urbano cubano que haga eso en vivo"; "El primero de todos hacía tiempo no sabía de él, lindas sus canciones qué tiempo"; "El duro es el duro y no lo voy a discutir con nadie", se lee entre las reacciones a su improvisación que ya circula por redes, donde se ha viralizado.

A continuación el programa íntegro.