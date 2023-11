Yomil da adelanto del videoclip de su colaboración con Haila: "Vamos a calentar Cubita con esta, que ya era hora"

El próximo viernes 10 de noviembre verá la luz "Respeta", la colaboración musical entre Yomil y Haila.

La noticia la confirmó el propio reguetonero en sus redes sociales, junto a un fragmento que muestra parte de la filmación del videoclip.

En los pocos segundos compartidos se ve a ambos intérpretes cantando y bailando por el Paseo del Prado de La Habana seguidos de varios modelos y bailarines que se dejan llevar también por la melodía.

"Preparen la cintura que el viernes 10 estrenamos "RESPETA” junto a la diva del pueblo. Vamos a calentar Cubita con esta, que ya era hora", escribió al dar el adelanto.

"Calienta Yomilllll que tú tienes para eso, obviamente la gente va hablar mierd... el cubano es así y cuando estaban aquí ninguno hizo nada"; "Muy duro al bate el Yomil"; "Siempre es un palo"; "El tanke de mi país"; "Lo más duro de Cuba"; "Jajajaja que sufran los envidiosos, muy buena quedó"; "Suena rico el tema ese asere… tú verás una pila comentando negativamente y lo que hay es que ver cómo bailan el tema", "Sabrosura y calidad, a gozar el tema"; "Ese sí se pega animal", reaccionaron entusiastas sus más fieles seguidores.

Sin embargo, aunque muchos celebraron el tema, otros le reprocharon su junte con la artista, como ocurrió desde que anunció el tema.

"Lo peor que hiciste fue haber grabado con esa mujer"; "Tu Cuba está triste y con hambre, ahora mismo no es lo que necesitamos, Patria y Vida Yomil"; "Ya escucharemos la canción de fondo en los programas de Cubavisión"; "Lo que te faltaba para caer era hacer un tema con esta señora, muy cheo todo"; "Con la comunista Haila"; "Coño asere ya estás más que c.a g.a.do, asere esa tipa es comunista, y tú qué serás"; "Lo peor de tu carrera hacer un tema con el traste de Haila. Todos terminan igual y no vengas con historias, ella se presta con la dictadura bien amiga que es la machi, tareco", le criticaron.

Algunos aprovecharon el propio título de la canción para pedirle más compromiso y denunciar lo que padece el pueblo cubano.

"Respeta a tu pueblo que no tienen comida ni medicinas… es una vergüenza que vayas a tu doctor y te recete una medicina para curarte que no vas a encontrar en ninguna farmacia!!!"; "Supongo que el título de la canción sea para todos esos esbirros no, que no respetan a su pueblo y los están matando de hambre"; "Los que tienen que respetarse son ustedes todo lo tiran a bonche ya no tienen música que hacer y canta con la chea pan de gloria esa, Cuba no necesita esa canción necesita libertad"; "Bueno le están cantando a la dictadura???... que respete al pueblo cubano muy bien los que nacen pa estropajo no salen del lavadero son unos ridículos dolidos los dos", le dijeron en ese sentido.

Ante las críticas Yomil respondió a "los comentaristas políticos" recordándoles que el suyo es "un perfil de artista y estamos haciendo música cubana".