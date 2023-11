El cubano Jorge Soler deja los Marlins de Miami y se convierte en agente libre

El bateador designado de los Miami Marlins, el cubano Jorge Soler, declinó la opción de su contrato para el 2024 y se convirtió este jueves en agente libre, renunciando a los nueve millones de dólares de su ficha hasta 2024.

Con 32 años y una potencia de bateo que hizo de él una pieza clave en los Marlins, Soler declinó su opción de continuar en este equipo hasta 2024, algo que, según los expertos, le abre el camino a contratos más jugosos.

Soler firmó inicialmente como agente libre con Miami el 22 de marzo del 2022, meses después de ser nombrado Jugador Más Valioso de la Serie Mundial del 2021 con Atlanta. Según el sitio oficial de las Grandes Ligas (MLB), el slugger ganó US$12 millones durante su primera temporada, que se limitó a 72 juegos debido a problemas de pelvis y espalda.

A pesar de iniciar su andadura con los de Miami en un año plagado de lesiones, el bateador designado remontó sus problemas físicos y produjo 36 jonrones (la mejor marca del club) e impulsó 75 carreras en 137 juegos en la temporada 2023, en la que cobró 15 millones de dólares.

Su rendimiento le valió que fuese convocado por primera vez para el Juego de Estrellas. Sin embargo, a pesar de su promisoria evolución, los Marlins le ofrecieron para 2024 una ficha de 9 millones de dólares, con un incremento de hasta 4 millones basado en visitas al plato en el la temporada recién concluida.

En opinión de los expertos, Soler podría superar fácilmente la oferta de los Marlins como agente libre. Tampoco se descarta que la presión ejercida le sirva para recibir una nueva oferta de los de Miami, que no lo tendrían fácil para encontrar un sustituto que remplace su poder al bate (él solo representó el 22 por ciento del total de cuadrangulares de los Marlins en 2023).

“Sí, me gustaría volver”, reconoció Soler al final de la última temporada con los Marlins, según recoge el periodista Jorge Ebro para El Nuevo Herald. “Todavía no ha habido un acercamiento. Nada todavía, pero me gustaría que ocurriera’’.

Acorde a la opinión de Ebro, será difícil para el club encontrarle sustituto. El poder demostrado en 2023, que le llevó a ser nominado al Bate de Plata, será una credencial muy valorada para la próxima temporada.

“Este ha sido un año excelente’’, afirmó Soler según el citado medio. “La he pasado muy bien aquí con los muchachos. Tenemos muy buena química. Los coaches, que la mayoría son nuevos este año, me han dado todo el apoyo. Creo que son excelentes entrenadores. El manager excelente y sus coaches buenísimos. Me gustaría quedarme con la misma familia, pero Dios es el que sabe para dónde vamos”.

Soler y el primera base Josh Bell (que se encuentra en similar situación), tendrán hasta las 5 p.m. del lunes para resolver cualquier opción de contrato con los Marlins, un equipo que de no renovar a dos artilleros de su calibre, tendrá que salir en búsqueda de sustitutos que mantengan el poder de bateo que estos le aportaron.