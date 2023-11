Yomil sobre cancelación en España de Kubatonazo: No se hizo un buen trabajo de promoción

Luego de haberse conocido la cancelación del evento Kubatonazo, previsto para este 4 de noviembre en Málaga, Yomil se pronunció sobre las motivos dados en el comunicado oficial donde se dio la noticia.

En un vídeo grabado ya desde Europa, donde en breve dará el pistoletazo de salida a su gira, el reguetonero cubano, que encabezaría el cartel del evento, aclaró "para que no hubiera malentendidos" porque, considera que la explicación que se dio al hacer pública la cancelación le está afectado o dando una imagen de que es él como artista que no vende entradas.

"Me hacía falta hacer este video con motivo de aclaración con respecto a una noticia que se está haciendo relevante con el tema de la suspensión de un concierto, no un concierto, era yo que iba a estar de invitado un festival que se iba a hacer en en la ciudad de Málaga", comienza su comunicado compartido en sus redes.

"Resulta ser que este festival hace unos días atrás yo lo suspendí, no no lo suspendí, él me dice que iba a cancelar porque tenía unas ventas, pero era un local muy grande y con unos precios, que creo que también estaba un poquitico alto y parece que él no tenía ese movimiento", añadió antes de dar detalles y aclarar que él, a diferencia de otros artistas se costea sus giras.

"Para los que no saben, yo posiblemente sea de los pocos artistas que hace la gira en Europa y se lo costea todo, corre con todos mis gastos de producción y para eso hay una persona que me hacen el booking, pero yo pago todas las cosas", continúo en su pausada declaración donde afirmó que si algo lo caracteriza es ser una persona super seria con el trabajo, algo que asegura saben los promotores que lo conocen, y que si le piden un vídeo él responde haciéndolo para apoyar.

Ustedes no pueden pretender que tú vayas a llenar un festival con el artista, porque el artista sube a lo mejor un video para las redes o sube un post anunciando, cuando ustedes como promotores tienen que hacer un trabajo fuerte y más si hay una inversión

"Pero ustedes no pueden pretender que tú vayas a llenar un festival con el artista, porque el artista sube a lo mejor un video para las redes o sube un post anunciando (...), cuando ustedes como promotores tienen que hacer un trabajo fuerte y más si hay una inversión. Y entonces lo que pasa con los festivales que son lugares que, como tú invitas a muchos artistas, llevan una logística bien grande, lleva un gasto de producción más grande que un concierto normal, ¿por qué razón? porque hay varios artistas y esos artistas tienen su caché, su precio con el que coordinen, más hoteles, más gastos, más mil cosas", dijo sobre cómo funciona un evento de esta naturaleza y desveló cómo se había gestionado con él el tema de la suspensión ("pero por cláusula no había problemas").

"Y hoy cuando llego, veo que está la noticia que me están diciendo de que se suspende porque no hay venta, entonces eso deja un tema muy abierto, y no se explica cuáles son las cuestiones en realidad. Las cuestiones en realidad es que no se hizo un buen trabajo de promoción y, como se está haciendo un evento que hay diferentes artistas equis, hay un gasto grande a lo mejor la persona tomó la decisión de suspenderlo con su razón y yo lo veo super bien", dijo.

"Ahora lo que yo veo mal es el enfoque que le da a la parte de dar la información, porque él no dice que se suspendió por motivos ajenos a lo mejor a equis artistas, que no son culpa de los otros artistas, a lo mejor le hubiera puesto un enfoque de que mira suspendemos pero más adelante vamos a estar anunciando una fiesta (...)", lamentó Yomil la manera en que se había hecho pública la noticia.

"Ya a la vez que eso se empieza a hacer público, qué pasa, me afecta a mí porque me están eso me genera, como ya te digo, yo estoy corriendo con una gira y están jugando con los frijoles, con mi familia, con mi equipo de trabajo, con mil cosas que conlleva esta gira porque estoy viniendo de un país muy lejos a correr unos riesgos", agregó antes de referir que ha hecho ya cuatro giras por El Viejo Continente, costeadas por él mismo.

"¿Qué es lo que pasa?, cuando tú dejas ese comentario así abierto me empiezan a llamar otros promotores con miedo con su razón (...) y entonces eso también me afecta a la hora del negocio, porque tú estás dejando públicamente como que yo no vendo entradas", contó del impacto que ya está teniendo el comunicado hecho público hace unas horas.

Tú estás dejando públicamente como que yo no vendo entradas y yo soy uno de los artistas posiblemente más taquilleros que ha dado nuestro país

"Y yo soy uno de los artistas posiblemente más taquilleros que ha dado nuestro país (... ) porque ustedes saben mejor que nadie que el cubano no es bobo, el cubano cuando sabe cuáles son los artistas que le gusta y sabe con los artistas que disfrutan y que valen la pena comprarse una ropa, estrenarse una ropa, gastarse un dinero en una botella porque saben que van a disfrutar", dijo de la acogida que tienen sus presentaciones.

"Y nunca he tenido problema con ninguno de los promotores con los que yo trabajo aquí en Europa y todos ellos me conocen y saben que están trabajando con un artista completamente serio no solamente yo sino mi equipo de trabajo también", aseguró antes de volver sobre la idea de las consecuencias negativas que para él puede tener lo esgrimido en comunicado como causa de la suspensión.

"Eso tú lo dejas así abierto pero eso conlleva otras cosas, entonces por eso mismo es que quiero dejar este tema bien claro porque fui invitado a ir un festival que se iba a hacer, se suspendió, perfecto, no pasa nada", añadió casi al final del vídeo donde contó que le había caído ya otro nuevo concierto, "porque trabajo siempre va a existir" y volvió sobre la idea del apoyo que le da su público.

"El público cubano es muy inteligente y estás hablando de un artista que cuando yo toco lo que a lo mejor es vacío para mí es lleno para muchos, entonces por tanto y demás gracias a Dios y gracias a mi público, que de verdad que nos lo hemos ganado los dos, tantamente* el cariño que me ha dado el público y como yo le he pagado a ese público cuando hacen ese tipo de gestos de ir en mis conciertos; así que pues nada ya estoy en Europa", cerró su declaración recordando las ciudades por las que se estará presentando.