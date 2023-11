El reguetonero cubano Ja Rulay pierde el bebé que esperaba con su novia

El reguetonero cubano Ja Rulay ha perdido el bebé que esperaba con su novia Chanty. Un duro golpe para el cantante que dio a conocer Un Martito Durako en su cuenta de Instagram, donde compartió una foto de la pareja con la triste noticia.

"No me gusta dar este tipo de noticia pero toca, solo decirles que desgraciadamente Ja Rulay y su mujer perdieron al hijo que venía en camino. Solo decirles que bueno, no sé que decirle ya que lo que quería decirle se lo dije en privado", escribió el creador de contenido en Instagram.

A pesar del duro golpe que acaba de recibir, el reguetonero está dispuesto a cumplir con su agenda de conciertos y este mismo fin de semana estuvo sobre la tarima deleitando con su música a su público.

Ha sido un duro varapalo para el reguetonero cubano y su novia, radicada en Miami, que unos días atrás celebraron el gender reveal del bebé en La Habana. La pareja había recibido con mucha ilusión la noticia de que sería un hijo lo que venía en camino.

Los seguidores y otros compañeros de Ja Rulay le dedicaron mensajes de cariño y ánimo en estos duros momentos que está atravesando. Unos mensajes a los que nos sumamos desde CiberCuba.

El joven cantante cubano anunció recientemente su separación definitiva de su compañero Fixty Ordara, con el que formaba dúo, para continuar sus respectivas carreras por solitario. Este viernes se estrenó su última colaboración como dúo, "Chingona", que pertenece al nuevo álbum de Wow Popy, El Amaliano.